Dice AMLO que pensó en rendirse 

Ciudad de México (Agencia Reforma).- Andrés Manuel López Obrador reveló que en 2012, al final de una candidatura electoral fallida, pensó en rendirse.



Iba a decir 'luche por cambios para nuestro país y no pude, no nos dejaron, quise ser como Juárez, quise ser como Madero, quise ser como el General Cárdenas y no se pudo'", dijo en un discurso ante miles de seguidores que llenaron por completo la plaza delegacional de Xochimilco.