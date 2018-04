Me dio la gana ir con Salinas de Gortari: Diego Fernández 

Ciudad de México.- Diego Fernández de Cevallos explicó que decidió ir al festejo de Carlos Salinas de Gortari porque "le dio la gana".

"Yo voy a las invitaciones que me hacen mis amigos, a donde tengo tiempo y me dan ganas, y mis amigos van a mis reuniones privadas y mis fiestas cuando yo los invito, ellos quieren, tienen tiempo y les dan ganas", argumentó el ex candidato presidencial panista en entrevista telefónica.

"Para acabar pronto: no tengo que dar ninguna explicación que no sea porque fui invitado y me dio la gana", remató el también asesor de la campaña del candidato Ricardo Anaya.



Grupo REFORMA informó el domingo pasado del festejo al que acudieron unos cien invitados, entre ellos el panista y el dirigente nacional del PRD, Manuel Granados.



"Cada quien es responsable de sus decisiones", dijo el lunes Ricardo Anaya.

Por otro lado, Granados evitó contestar si había ido a la fiesta y en lugar de eso explicó que estuvo en varios eventos de campaña al interior de la república ese fin de semana.