Eleva INE tope de financiamiento privado a independientes

México.- En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) elevó el límite de financiamiento privado que pueden utilizar en sus campañas el actual proceso electora los candidatos independientes.

Al acatar una sentencia del Tribunal electoral federal, estableció que en el caso de los aspirantes a la Presidencia el límite será de 422 millones 472 mil pesos.

Instituto Nacional Electoral. Foto: Reforma

Sus simpatizantes podrán realizar aportaciones no mayores a 2 millones 148 mil pesos, y ellos mismos podrán poner de su bolsa, hasta 42.9 millones de pesos.

Conforme a la fórmula definida por el Tribunal Electoral, el monto que podrán aportar por su cuenta Margarita Zavala y Jaime Rodríguez "El Bronco" equivale al 10 por ciento del tope de gastos de campaña definido para la elección presidencial, que quedó en 429.6 millones de pesos.

En el caso de los simpatizantes, el límite individual equivalen al 0.5 por ciento del tope.

Durante la sesión, la consejera Claudia Zavala expresó su preocupación de que intereses particulares se cuelen en la función pública, dado que los independientes podrán disponer de un monto de recursos privados que es 60 veces mayor al financiamiento público.

"Existe también la preocupación, al menos hablo en lo personal, de que con ello se abra una oportunidad para que los intereses privados se metan en la contienda y en el ejercicio de los cargos de elección popular", asentó.

"El dinero privado que va a la política busca siempre un beneficio particular, y eso es contrario al interés público si no tiene los límites respectivos. Yo creo que todos debemos de cuidar con auténtico compromiso democrático que el dinero no se vuelva un factor determinante para la política".

Instituto Nacional Electoral. Foto: Reforma

La posición de Zavala fue suscrita por el presidente del INE, Lorenzo Córdova.

En contraste, el consejero Benito Nacif afirmó que en México se ha "satanizado" el suministro de financiamiento privado a las campañas.

Argumentó que los partidos son dependientes de los recursos públicos y no por ello existe menos corrupción electoral.

"Ha habido, me parece, una satanización del financiamiento (privado) de nuestro país y se refleja en expresiones como 'el dinero privado sólo defiende intereses particulares', me parece que eso es incorrecto, el dinero privado puede servir también para defender causas públicas y promover causas públicas, el financiamiento público no es un remedio en contra de la corrupción electoral, lo sabemos por experiencia", planteó.

"Los partidos políticos son casi totalmente dependientes del financiamiento público, nuestro sistema los ha vuelto así de esa manera, y, sin embargo, la corrupción electoral es lamentablemente una realidad en nuestro país que no ha disminuido, los remedios están por otro lado, y creo que están en desarrollar nuestro Sistema Nacional Anticorrupción, no en restringir el derecho de los ciudadanos a contribuir a las causas públicas".

El consejero Marco Baños confió en que ni Zavala ni "El Bronco" harán compromisos con los financiadores de sus campañas.

Además, advirtió, ambos candidatos deberán reportar al INE cómo obtuvieron sus ingresos.