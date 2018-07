Roberto 'El Guero' Cruz habla de "los 12 traidores del PAN"

Sinaloa.- La mañana de este lunes, desde el Congreso de Sinaloa el Diputado Local del Partido Acción Nacional, Roberto Cruz Castro "El Guero Cruz" ofreció una rueda de prensa donde expuso con nombres y apellidos una lista de los que él llamó "los 12 traidores del PAN”.

También puedes leer: Diputado sinaloense lleva a su bebé a Sesión del Congreso

De acuerdo a sus palabras "la nomenclatura de quienes han controlado, traicionado y avergonzado a sus simpatizantes ciudadanos y militantes 'de a pie'; una docena de corruptos traidores y cómplices del PRI que han servido de tapaderas para garantizar su impunidad".

Roberto Cruz Castro. Foto: EL DEBATE

También puedes leer: "Me gusta tener a mis hijos cerca, que se den cuenta de lo que hago"

De acuerdo con información ventilada del boletín y difundido por el propio diputado panista, la lista de nombres y señalamientos particulares fue presentada con una explicación de cada personaje.

“En vista de que estos personajes y los dirigentes estatales y nacionales señalados están escondidos como cobardes, sin dar la cara, sin dar una explicación, vaya sin que nadie a la fecha le haya ofrecido una sentida disculpa pública a los ciudadanos y militantes que fueron derrotados por la peste a corrupción, impunidad y traición que hoy está incrustada en el PAN".

No son muchos los corruptos pero sus actos si han sido muchos y han lastimado fuertemente al partido, a Sinaloa y a México traicionaron todos nuestros principios argumentó Roberto “El Güero” Cruz.

Boletín enviado por el diputado local del PAN, Roberto Cruz Castro

Asimismo el escrito continúa, “no se trata de que nos digan que reconocen los resultados del INE, esto fue una derrota aplastante ¿cómo no reconocerlo?, se trata de que reconozcan que este voto de castigo fue debido al hartazgo de los ciudadanos por la corrupción y la impunidad del PRI y del PAN, y aquí también es correcto mencionar que pagaron justos por pecadores en algunos casos”.

“Ellos han controlado de forma facciosa las candidaturas, la dirigencia estatal y nacional por años respectivamente , ¿hacia donde han dirigido al PAN? Cada vez son peores los resultados por que la gente obviamente no es tonta y claro que se dan cuenta de las fechorías de esta docena de crápulas que representan un listado de impresentables que no solo no deberían estar fuera del PAN, sino que deberían estar fuera de la política y si hubiera justicia, varios de ellos en la cárcel” señaló Roberto Cruz.

Roberto Cruz Castro. Foto: EL DEBATE

“El Güero” Cruz concluyó hablando sobre el futuro del PAN, “la última palabra la tiene la militancia y principalmente la ciudadanía, esto se verá en las próximas dirigencias y candidaturas; pero si uno solo de estos nombres se vuelve a repetir en las listas de dirigentes o candidatos del PAN, seguro los resultados serán igual o peores, ya que una sola manzana podrida en una jaba, basta para podrir a todas las demás” o como dijo Albert Einstein “locura es creer que obtendremos resultados diferentes, haciendo las mismas cosas”.

Al final el Diputado Roberto Cruz insistió con entusiasmo que “para trabajar a favor de todas las familias de Sinaloa, no basta una sola trinchera ni es suficiente una sola elección; los retos en Sinaloa son fuertes y nadie dude que voy a estar presente en esta historia”.