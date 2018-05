Hemos sido tolerantes con la intolerancia: LGBTTTI a candidatos

Sinaloa.- La nula presencia de los temas que involucran a la población lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual LGBTTTI en las campañas de los aspirantes a la Presidencia de la República, así como en las interrogaciones a los candidatos punteros en el debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 22 de abril, motivó a la creación de la Coalición Mexicana LGBTTTI+, una red integrada por organizaciones de la sociedad civil, colectivos y activistas de todo el país que tiene por objetivo plantear las necesidades de este sector de la población.

Alex Orué, vocero de la organización, detalló que los problemas que involucran a la diversidad sexual (puntualizadas en siete ejes) no se pueden reducir únicamente al tema del matrimonio igualitario, sino que existe todo un espectro de tópicos apremiantes.

Alex Orué. Foto: EL DEBATE

¿Cómo ven el entorno actual con los candidatos a la Presidencia de México respecto a las temáticas LGBTTTI?

Ricardo Anaya no ha tenido una postura ni a favor ni en contra, aunque sabemos de su historial y de sus comentarios en el pasado, pero como candidato a la Presidencia no ha fijado postura, lo ha evitado y ha dicho que respeta las leyes y respeta lo que la Suprema Corte de la Nación dijo sobre el matrimonio igualitario; pero esto no se trata únicamente de este tema. Ya se pronunció contra el derecho a decidir de las mujeres. En la reunión en la Conferencia del Episcopado Mexicano se opuso al tema de los derechos reproductivos de la mujer, eso nos da el mensaje que trae la misma postura que el PAN impulsa. Con José Antonio Meade hay una muy leve insinuación, una perspectiva un poco más incluyente, pero tampoco hay un acercamiento ni una postura contundente; no nos da la certeza de que sea un candidato que abandere la causa. Con Andrés Manuel López Obrador es un mundo volátil. Como jefe de Gobierno llegó a ser un obstáculo con el matrimonio igualitario. La alianza que hubo con el Partido Encuentro Social nos pone un poco más alerta; su existencia y razón de ser es estar en contra de los derechos reproductivas y de la diversidad sexual. Esa alianza no nos da buena espina, aunque Morena nos ha querido asegurar que el PES se alió con Morena, no al revés.

¿Por qué es importante rescatar el eje de Estado laico?

Para hacerle frente a los discursos de odio basados en doctrinas religiosas. Cuando se le da plataforma a partidos como Encuentro Social, o que las iglesias históricamente tienen infraestructura para movilizar masas e inclinar el voto a candidatos que respalden esas doctrinas, el Estado ha sido deficiente al contrarrestar esa maquinaria y discursos públicos.

Algunos de estos temas deberían darse por sentado en este momento, ¿no?

Sí. Estamos en un momento donde habría que cambiar bastante el discurso que desde la diversidad sexual llevamos, porque hemos sido muy tolerantes con la intolerancia. A estas alturas, seguir permitiendo que grupos antiderechos estén en la misma mesa, en esferas públicas, políticas, incidiendo sobre nuestras vidas. Es como si consultaran a grupos extremistas o racistas para tratar temas sobre minorías étnicas, tener al Ku Klux Klan para atender a la población judía o minorías afrodescendientes, es igual de ilógico.

EJES

1. Justicia con igualdad y erradicación de la violencia (erradicar los crímenes de odio y violencia o discriminación contra las poblaciones LGBTTTI).

2. Salud integral sin discriminación.

3. Educación para la Inclusión y no discriminación.

4. Derechos laborales e inclusión económica.

5. Cultura incluyente y medios de comunicación.

6. Participación política.

7. Fortalecimiento del Estado laico.