Divide cambio de nombre a priistas tras derrota

Ciudad de México.-El eventual cambio de nombre del PRI como parte de su estrategia para refundarse tras la derrota histórica que les dejó el proceso electoral 2018, tiene divididos a los priistas.

Leer más: "El Mijis" denuncia agresión en San Luis Potosí

Leer más: ¿Qué dice la carta que López Obrador envió a Donald Trump?



La diputada federal, Mariana Benítez, se pronunció a favor de que el PRI cambie de nombre y asuma una nueva identidad acompañada de principios y causas que le permitan conectarse con la ciudadanía.



Yo coincido en que además del nombre que tenemos que cambiar, y no sólo por un cambio cosmético, sino que a partir de la reflexión profunda que se haga, de cuáles serán los principios y las causas que va encabezar el partido para conectarse nuevamente con la ciudadanía, es a partir de esos nuevos objetivos que tendrá que hacer sentido el nuevo nombre que tenga el partido, indicó Benítez en entrevista telefónica.

La semana pasada, Claudia Ruiz Massieu, líder nacional del PRI, expuso en entrevista con REFORMA que ese partido podría reconsiderar su identidad ideológica y cambiar de nombre como parte del proceso de cambio que iniciará luego de la derrota del 1 de julio.



Mariana Benítez consideró que el eventual cambio de nombre del partido político debe acompañarse de un proceso de reflexión en el que participen los priistas de todas las generaciones y no se limite sólo a reuniones protocolarias.

Aunque la diputada compartió que al interior del PRI hay consenso en la necesidad de cambiar de nombre, el priista Ricardo Ramírez Nieto, también diputado federal, consideró que no es necesario.



Yo no sería de la opinión del cambio de siglas, del cambio de nombre. No veo necesario cambiar de siglas, pero sí es necesario revisar los estatutos, una verdadera reestructura y crear una nueva imagen porque de nada sirve cambiar de nombre si van a seguir siendo los mismos personajes los que toman decisiones. Me gustaría que se retomara la consulta a la base, que se retomaran los principios básicos del partido por los cuales fue fundado, expresó Ramírez Nieto.