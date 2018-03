El Bronco señala al INE de cometer fraude

Guadalajara, Jalisco.- El aspirante a candidato independiente, Jaime Rodríguez El Bronco, señaló directamente al INE de fraude, debido a las inconsistencias, según él, presentadas en la aplicación móvil con la que reunió sus firmas.

"Esta aplicación es un fraude y sólo ha logrado el enojo de mucha gente, porque no ha demostrado que las firmas las hayamos falsificado nosotros, porque cuando nosotros agregábamos una firma, el INE nos enviaba un correo para decir que estaba validada y ahora resulta que tengo miles inconsistentes".

No seremos víctimas del sistema, no permitiremos que el @INEMexico nos quite la oportunidad enderezar el rumbo de la historia. Mándame un mensaje si cuento contigo. — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 22 de marzo de 2018

También señaló que el Instituto se ha negado a volver a corroborar los apoyos que, según él, son legítimos, alegando que no tiene ese derecho.

"Pedimos la revisión de las 800 mil firmas que ellos dicen que tienen inconsistencias y dicen que no, que no tenemos derecho a esa revisión y que sólo nos pueden revisar 300 mil. Lo que es inconstitucional y que me deja en una total indefensión y que, evidentemente, voy a acudir a los tribunales".

El Bronco aseguró que ganará la batalla ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que los apoyos que recaudó son legítimos.

Cada firma representa la esperanza de un mexicano que quiere ver a su país cambiar, no permitiremos que nos invaliden el deseo de millones. RT si estás de acuerdo — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 22 de marzo de 2018

"Yo creo que aquí el INE, no quiero acusar a nadie en lo personal, tiene problemas porque su aplicación no sirvió y hoy tiene muchos problemas para explicarlo. Además, esto nos habla de que tienen miedo de que yo participe, lo que quiere decir que no tengo el 3 por ciento de intención del voto, sino más".

Por otro lado, criticó que Margarita Zavala hubiera pasado 'de panzazo' la recolección de firmas y señaló que a ella se le dieron facilidades, tanto para registrarse, como para validar los apoyos ciudadanos.

Con información de Reforma.