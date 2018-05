Bronco: Si gana AMLO lo apoyaré, mientras no haga barbaridades

Puebla.- El candidato independiente a la Presidencia de México, Jamie Rodríguez Calderón, aseguró que si Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones, va a respaldar sus acciones de gobierno.

De visita en la ciudad de Puebla, previo a un recorrido por el Centro Histórico, manifestó que si otro triunfa en los comicios no va a condicionar ni a negociar su apoyo.

"El Bronco" explicó que en la contienda por los votos se pierde o se gana, y de perder el 1 de julio, de inmediato ofrecerá su mano al vencedor por bien del País y de los mexicanos que necesitan trabajo y no disputas.

Creo que si no gano me sumaré al que gane, tampoco me voy a pelear con el que gane. Esta es una competencia y tenemos que ir (...).