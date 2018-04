El Bronco convocará a pacto por la seguridad de México

Monterrey.- El candidato independiente a la Presidencia de la República Jaime Rodríguez señaló hoy que llamará al resto de los aspirantes a un pacto por la seguridad de México, a fin de que el tema sea bandera de todos en el mismo sentido.

Sin embargo, rehusó a hablar de una estrategia, al señalar que no se debe avisar a los delincuentes.

"Yo sé cómo hacerle", señaló.

Vamos a hacer una estrategia, cierto, para agarrar los mejores ejemplos de ciudades que han resuelto los problemas y contratar esa gente, pero no les voy a avisar porque mañana o pasado cambian su estrategia.

En su segundo día de gira por Nuevo León, Rodríguez visitó una taquerías en el municipio de García, donde dijo que el tema de seguridad no debe politizarse para atraer votos, pues los delincuentes son los que ganan.

El Bronco. Foto Agencia Reforma

"Lo que tiene que hacerse es un pacto, los candidatos, para que cualquiera que llegue resuelva el problema de seguridad y es un planteamiento que yo voy a hacerles a los otros candidatos, el tema de seguridad sea de todos y que nos estemos echando uno con el otro, porque el delincuente dice: 'mira si gana éste me va a ir a toda madre, uno me va a perdonar, otro me quiere meter al bote', porque no nos ponemos de acuerdo".

El Bronco criticó propuesta de amnistía al narcotráfico hecha por Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Morena-PT-PES, al señalar que no existe ningún País en el que este esquema haya funcionado.

No se debe de perdonar, no se debe perdonar, si quieres perdonar ve a la iglesia, nosotros no debemos perdonar el tema de ley porque no ha funcionado en ninguna parte, esa es una declaración populista.

El Bronco señaló que el estado de ánimo de López Obrador, representa un peligro para México.

Cuestionado sobre la declaración de AMLO, quien aseguró tener el voto de las fuerzas armadas.

No soy un hombre fácil ni sencillo. Me gusta enfrentarme a lo incómodo y vencer el miedo para que #México pueda ser un país mejor. — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 15 de abril de 2018

"Andrés Manuel todos los días amanece de un humor diferente y eso es peligroso para México".

Promete publicar imágenes de propiedades

Rodríguez señaló que presentará su declaración 3 de 3 y que hará públicas en Facebook imágenes de cada una de sus propiedades.

Voy a dar un recorrido para tomarme 'selfies' en cada lugar.

"No sólo (presentará) la tres de tres que se pone ahí para decir que ya cumplió, voy a publicar todo lo que tengo para que la gente sepa, porque quieren saber luego cuando termines con cuanto te quedaste".

El candidato dijo que tiene 260 hectáreas, sus casas y 2 millones de pesos en cuentas personales.

El aspirante dijo que podría hacer su declaración todos los días y retó a José Antonio Meade, quien planteó un esquema 7 de 7, a hacerlo también.