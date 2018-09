Vestir con o sin traje "no te hace ni más ni menos": El Mijis

México.- El pasado 14 de septiembre vestido con un pantalón de mezclilla y una playera negra con el mensaje "Lucharemos por un México con igualdad", Pedro Carrizales, "El Mijis", rindió protesta como diputado local por la alianza Morena-PT en el Congreso de San Luis Potosí.

Tal acción provocó que detractores arremetieran contra el ex pandillero, señalándolo por no acudir al recinto gubernamental vistiendo con "ropa adecuada" para la ocasión, por lo que El Mijis respondió que "¡un traje no te hace ni más ni menos prefiero respetar a mi pueblo!".

En su cuenta de Twitter, Pedro Carrizales escribió:

Mucha gente me criticó por no llegar formal a la toma de protesta Que no tengo respeto a mi investidura ni al recinto... ¿Acaso la gente que ha llegado (sin generalizar) han respetado al pueblo o el juramento? ¡Un traje no te hace ni más ni menos prefiero respetar a mi pueblo!

Mucha gente me criticó por no llegar formal a la toma de protesta

Que no tengo respeto a mi investidura ni al recinto...

¿Acaso la gente que ha llegado (sin generalizar) han respetado al pueblo o el juramento? ¡Un traje no te hace ni más ni menos prefiero respetar a mi pueblo! — El MIJIS (@mijisoficial) 18 de septiembre de 2018

Por otra parte, a través de su cuenta de Facebook, el legislador de Morena dijo: