"No hubo encono personal contra Elba Esther", afirma Peña Nieto

México.- Luego que Elba Esther Gordillo dijo ser perseguida política, el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que eso es falso y que nunca hubo un "encono personal" contra ella.

"En el tema de la maestra no tengo respuesta, lo único que puedo decir, no es una definición del Ejecutivo, es una definición o el proceso que ella enfrenta es a partir de elementos judicializados de la PGR y correspondió al Poder Judicial tomar definiciones, no las toma el Ejecutivo, el Poder judicial es un poder autónomo, que actúa de manera autónoma y simplemente es inadmisible e inaceptable el afirmar que la maestra, cuya carrera y trayectoria es conocida públicamente, que el juicio que enfrentó haya tenido que ver con una orden política, nada más falso que ello y no tengo más respuestas para quien se le respeta en sus derechos político y en lo que ha realizado", dijo consultado en mensaje conjunto con Andrés Manuel López Obrador.

Enrique Peña Nieto. Foto: Reforma

Aquí nunca ha habido un encono personal, para con quien fuera dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, agregó.

En su oportunidad, Lópéz Obrador afirmó que a Elba Esther Gordillo se le debe respetar su derecho de participación y reiteró que cancelará la reforma educativa.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reforma

Luego de reunirse con sus respectivos colaboradores en Palacio Nacional, Peña y López Obrador ofrecieron un mensaje en el que fueron cuestionados sobre el retorno de Gordillo a la escena pública, luego de recuperar su libertad.

López Obrador comentó que Gordillo ha sido declarada inocente y está libre, por lo que se tiene que respetar su derecho de participación.

Dijo que va a refrendar los compromisos que hizo en campaña, uno el de no intervenir en los asuntos internos de los sindicatos y el otro, procurar que haya democracia sindical.

Respecto a la reforma educativa, dijo que en tiempo y forma se presentarán las iniciativas para cancelarla y para conocer un plan distinto, con un marco legal ajustado a las nuevas circunstancias.

Elba Esther Gordillo. Foto: EFE

Se va a cancelar la actual reforma educativa y va a ser sustituida por otra reforma que tomará en consideración el punto de vista de maestros y padres de familia, insistió.

Mientras esto no suceda, vamos a acatar lo que está establecido en las leyes y vamos a respetar el mandato constitucional del Presidente Enrique Peña Nieto, aclaró.

A pregunta expresa, el tabasqueño aclaró que la maestra Elba Esther no trabajará en el próximo Gobierno, sólo se van a reconocer sus derechos como ciudadana.