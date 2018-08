"Recuperé mi libertad y la reforma educativa se ha derrumbado", sentencia Elba Esther

México.- Esta mañana la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo ofreció sus primeras palabras ante medios de comunicación en el Salón Castillo del Hotel Presidente Intercontinental, en Polanco lugar donde anunció gozar de su libertad y anunciar que la "reforma educativa se ha derrumbado".

"Recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado”, dijo en su primera aparición ante medios de comunicación tras recuperar su libertad.

En su discurso que tuvo una duración de 15 minutos Gordillo acusó que la privación de la libertad que vivió se debe a una persecución política.

Asimismo y alzando las manos dijo que ser inocente.

Aquí tienen la imagen que ha predominado más de cinco años con respecto a mi persona y es producto de una persecución política de acoso e injusticia

"Es producto de un expediente basado en mentiras y acusaciones falsas para hacerme ver culpable. Soy inocente”

Elba Esther Gordillo. Imagen especial

La larga etapa de encierro fue también de un duro y profundo aprendizaje. Sin duda cambié, cambiamos todos, cambió el país.

"La dura prueba a la que fui sometida golpeó a mi familia… y también a las maestras y a los maestros. No rehuí riesgo alguno, no acepte condiciones indignas. No se ahorraron recursos y tinta para tratarme con una dureza que sólo una orquestación perversa podría lograr”, agregó.

Elba Esther Gordillo. EFE

Por último la ex líder del SNTE señaló que su detención fue un producto de un "blanco fácil, un chivo expiatorio al que se culpo de todo".

"Lamento también que algunas actitudes que se me atribuyeron hayan contribuido a que fuéramos un blanco fácil, un chivo expiatorio al que se culpó de todo (...), pero sobre todo lamento que quienes debían defendernos no lo hicieron y nos traicionaron", finalizó.