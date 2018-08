¿Elba Esther Gordillo retomará liderazgo del SNTE?

México.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) unirá fuerzas para que la ex lideresa Elba Esther Gordillo no retome un cargo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

También puedes leer: "No hubo encono personal contra Elba Esther", afirma Peña Nieto

Así lo afirmaron dirigentes del magisterio disidente, quienes exigieron la expulsión de Gordillo, señalada por malos manejos de las cuotas sindicales, como integrante del gremio.

También puedes leer: Vuelve Gordillo a la vida política apadrinada por AMLO: PRD

Arcángel Ramírez, líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), aseguró que son irreversibles los daños al magisterio cometidos por Gordillo.

No estaríamos de acuerdo que retome el poder que ya se demostró no lo utilizó para el bien de la clase trabajadora, sino para beneficiar a cierto grupo y dar mayor control político al SNTE. No benefició a los trabajadores, dijo en entrevista con Reforma.