Elba Esther Gordillo vuelve como una guerrera

Sinaloa.- Elba Esther Gordillo Morales no reflejó austeridad en su primera presentación pública tras ser declarada inocente por la justicia mexicana. La opulencia «evidencia un doble discurso en Elba Esther», precisó la asesora de imagen Emi Charles, entrevistada vía telefónica por EL DEBATE .

La experta analizó que su imagen es contradictoria a la moderación que la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) quiso mostrar ante los medios de comunicación. La Maestra —precisó Charles— usó un saco al cuerpo de corte europeo moderno que difícilmente se consigue en el país junto a un maquillaje «mucho más moderado de lo que nos tenía acostumbrados». Igualmente, la prenda evidenció —conforme a las declaraciones de Emi Charles— que la rueda de prensa del 20 de agosto fue planeada hasta en sus más mínimos detalles con meses de anticipación.

Análisis de la nueva Elba Esther Gordillo. Imagen especial/EL DEBATE

«Ella quiere proyectar una redención. La encerraron, pero llega como una guerrera. Quiere que la tomen en serio, y viene a decir algo muy sentido, por lo que usa ropa austera, color negro. Realmente, no logra esa seriedad, esa sobriedad, porque el modelo del saco no se compró en México, se mandó a pedir de otra parte del mundo, no es local. Le quedaba bien, a la medida, porque se lo ajustaron. El evento lo venían cocinando desde hace algún tiempo», indicó Charles, quien es asesora de imagen especializada en imagen ejecutiva, que ha atendido a ejecutivos, empresarios, funcionarios públicos y políticos tanto del PAN como del PRI.

Forma es fondo

La imagología, definida por el Colegio de Imagen Pública como la ciencia de la imagen, es un campo del conocimiento inexacto basado en el aspecto exterior (imagen física, visual, profesional, verbal, ambiental o audiovisual) aplicado a instituciones o personas, retomando elementos de la mercadotecnia, la psicología, la comunicación, la publicidad, las relaciones públicas y de la arquitectura. En este tenor, la altura de los tacones negros que usó Elba Esther Gordillo, más allá de la estatura, «en realidad no tendría porque usar un tacón más alto» abundó Charles.

Elba Esther Gordillo. Foto: EFE

«Trata de redimirse, de ser una lideresa, pero es una persona que se gasta muchísimo dinero en ropa, en maquillaje. Ahora, sale con tinte, corte de cabello y maquillaje nuevo». En este sentido, los procedimientos cosméticos que Gordillo evidencia (toxina botulínica y ácido hialurónico) tampoco son económicos. La joyería de la lideresa magisterial fue discreta, aceptó la maestra en Ingeniería en Imagen Pública. Respecto al acto de Elba Esther Gordillo, la especialista aclaró que fue ensayado un par de veces: «Leyó el teleprónter (aparato electrónico que refleja el texto del mensaje en una pantalla que se coloca en la parte de enfrente de una cámara). En ciertas frases hacía gestos para reforzar el discurso; pero, cuando uno no siente lo que está diciendo, tiende a hacer la expresión física después de pronunciarlo por milisegundos. Cuando verdaderamente hablas desde tu interior, el movimiento antecede a las palabras, a eso le llamamos expresarse de forma natural, lo cual no sucedió aquí.

Finalmente, Emi Charles añadió que Elba Esther Gordillo es una heredera de las formas y las maneras priistas, donde la forma es fondo: «Esa fórmula le ha funcionado, y la seguirá utilizando. Cuando dice que la reforma educativa se ha derrumbado, hace un gesto de desprecio, por el gran desprecio que le tiene. Todo nos indica que seguirá vigente en la política nacional», indicó la experta en Ingeniería en Imagen Pública por el Colegio de Imagen Pública de México.

Elba Esther Gordillo. Foto: Reforma

Reordenamiento político

Gerardo Garza, experto en comunicación política egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey, aseveró que en la política mexicana nada es casualidad y que la liberación de Elba Esther Gordillo denota una impartición de justicia a modo: «Sin duda, estamos en un ajedrez con movimiento de piezas estratégicas en estos momentos de transición. Hay muchas líneas de lectura. Finalmente, en el tema de Elba Esther Gordillo, es la punta del iceberg de negociaciones políticas que se asoman, es un entretejido para recuperar las estructuras sociales que se habían perdido para utilizarlas en un nuevo orden de gobierno para volver a amansar las aguas sociales tan revueltas», indicó a EL DEBATE.

Garza comentó que Gordillo está limpiando su imagen, la del magisterio y la del sindicalismo para dar un mensaje claro de que esta figura le volverá a dar impulso a la educación en México y al gremio. «Todas estas son ideas que empatan con el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador».«Se reordenan las fichas, lo que deberíamos cuestionar es dónde quedan la transparencia sobre el Estado de derecho, la impartición de justicia. El nuevo gobierno debe cuidar ese punto. Si no lo cuida y la imparte a modo, necesitará de líderes que mantengan los gremios alineados», dijo.