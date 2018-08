Elba Esther Gordillo ya es libre; dará conferencia el 20 de agosto

Ciudad de México.- Tras ser desechada la última acusación en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero, la defensa de Elba Esther Gordillo anunció que la maestra reaparecerá en una rueda de prensa el próximo lunes 20 de agosto.

En una breve lectura de un comunicado redactado por la maestra, su defensor Marco Antonio del Toro informó que tras ser notificada de su libertad, ella abandonó en los primeros minutos de este miércoles su departamento del edificio de Galileo 7, en Polanco, para reunirse con su familia.

"El día de hoy a las 23:30 horas recibí por parte del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito la notificación del decreto de mi absoluta e inmediata libertad, debido al sobreseimiento que recayó en la causa penal bajo la que me encontraba sujeta", dijo la maestra a través de su defensor, a la entrada del edificio en Polanco.

Sin embargo, debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un echo tan importante en lo personal.