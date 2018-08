Hartazgo hacia el PRI supera lo económico

Sinaloa.- Más que el mensaje de austeridad por parte de los hoy alcaldes electos de la coalición Juntos Haremos Historia, quienes en campaña gastaron mucho menos que los candidatos de las coaliciones encabezadas por el PRI y el PAN, para el columnista Héctor Ponce lo que influyó en los resultados fue el rechazo al Revolucionario Institucional y el hartazgo hacia sus políticos ligados a temas de corrupción.

La alcaldesa electa en Guasave, María Aurelia Leal López, de acuerdo con un artículo publicado el miércoles en esta sección, destinó a su campaña 218 mil 505 pesos. Si calculáramos el gasto en promedio realizado para obtener y captar votos, se determinó que habría gastado 3.65 pesos en promedio por cada uno de sus 59 mil 808 sufragios;, mientras que su oponente Diana Armenta Armenta, del PRI, habría gastado cinco veces más por voto en promedio.

Imagen especial/EL DEBATE. Fuente: INE

Leal aceptó que López Obrador fue de gran ayuda, pero complementado con un trabajo de 18 años que ella tiene en política. La experredista aseguró que si solo hubiera sido el efecto AMLO —como se ha señalado—, también hubieran ganado en la región del Évora, por lo que insistió en que en Guasave a ella le favoreció el hartazgo de una sociedad cansada de los mismos, del rezago y de la marginación en que se encuentra el municipio.

Asegura que su campaña fue demasiado austera, sin anuncios, sin propaganda, solo para gasolina, comidas y, si acaso, cien camisetas para su gente de campaña, por lo que reconoce que la confianza ciudadana le significa un enorme reto y el compromiso de conformar un gobierno plural, con un gabinete de equidad que entienda y sienta los problemas de la población, «gente bien intencionada, honorable y sensible», agregó.

Posibles costos de aprendizaje

Para el analista Héctor Ponce Tizoc, los factores que se impusieron el 1 de julio fueron el efecto AMLO, el hartazgo al PRI y los escándalos de corrupción de sus políticos, más allá de si gastaron poco o mucho los contendientes en campaña.

Considera que varios de los hoy alcaldes electos fueron los más sorprendidos con sus triunfos, y asegura que, «en el caso de Culiacán, ni el mismo Estrada Ferreiro imaginó que iba a ganar, tan es así que está batallando para completar su gabinete. Y en Ahome está (Guillermo) Chapman, que ni siquiera vivía ahí».

El también analista político insistió en que estos dos candidatos no son tan conocidos como, por ejemplo, un «Jesús Valdés que hizo una campaña muy completa y gastó mucho más, o un Álvaro Ruelas en Ahome».

Álvaro Ruelas. Foto: EL DEBATE

Incluso, recordó que varios de los hoy alcaldes electos de la coalición Morena, PT y PES encabezaron las listas de regidores de representación proporcional (pluris) por si no ganaban, como fue el caso de Chapman en la lista del PT en Ahome, Estrada Ferreiro en la lista de Morena en Culiacán, y Aurelia Leal en la lista del PES en Guasave.

Ponce no descarta que los triunfos inesperados de varios contendientes, hoy alcaldes electos, generará una curva de aprendizaje complicada en algunos municipios, en la que podrían verse reflejados aspectos como la falta de oficio político que —a su juicio— ha mostrado Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán y que lo ha puesto en la polémica con acciones como la falta de mujeres en la conformación de una primera parte de lo que será su gabinete y por haber calificado de estúpida la Ley de Paridad y Equidad de Género: «Les va a pegar en la operatividad, y aunque les dejarán pagados los aguinaldos, el próximo año no estará fácil», advirtió Ponce Tizoc, autor de la columna «Cuartel político», que se publica en este rotativo.

PRI reconoce errores

Para el presidente del Comité Directivo Municipal del tricolor en Culiacán, Miguel Ángel Amador Rodríguez, empatar el resultado electoral con el tema financiero, exclusivamente con el gasto de campaña, sería quedarse corto, pues asegura que «esto va más allá, tiene que ver con la molestia ciudadana y con que una sola persona (López Obrador) supo aquilatar el sentimiento de miles de ciudadanos que sentían que nadie los escuchaba o ya no tenían nada que perder».

El dirigente priista reconoció que «hubo errores que se cometieron por parte del partido, pero también por muchos aciertos que no fueron cuantificados en esa magnitud», añadió.

«He insistido que el trabajo que hizo Jesús Valdés en Culiacán fue extraordinario, y desgraciadamente le tocó pagar una factura que no le correspondía, mucha gente se sorprendió por la derrota, pero fue una ola que se vino a nivel nacional», insiste Miguel Ángel Amador.

También se intentó contactar vía telefónica a los demás alcaldes electos citados en la gráfica, pero el equipo de Guillermo Benítez, de Mazatlán, quedó de gestionarla para ver si era posible por su apretada agenda, pero ya no confirmó; mientras que Estrada Ferreiro, en Culiacán, no atendió las llamadas, y a Guillermo Chapman no le gusta dar declaraciones por teléfono.