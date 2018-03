“Si hay fraude me voy, pero a ver quién amarra al tigre”

Guerrero.- El candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que si pierde la elección presidencial por fraude se irá a Palenque, pero “a ver quién amarra al tigre”, esto en el marco de la 81 Convención Bancaria, en Acapulco.

Por lo que el morenista dijo confiar en que el gobierno federal no intervendrá en el proceso electoral, por lo que está dispuesto a aceptar el resultado del próximo 1 de julio.

Si las elecciones son limpias, libres, me voy a Palenque, Chiapas, tranquilo... Si se atreven a hacer fraude electoral, me voy también a Palenque y a ver quién va a amarrar al tigre.

“El que suelte al tigre, que lo amarre, ya no voy a estar deteniendo a la gente luego de un fraude electoral”, sentenció.

A su vez el tres veces candidato a Los Pinos aseguró que le tomó la palabra al presidente Enrique Peña Nieto, “porque ofreció no intervenir en el proceso electoral y esto es muy importante”.

“Deseo con toda mi alma que las elecciones sean limpias y sean libres, que decida el pueblo quién va a ser el próximo presidente; estoy bien y de buenas, porque ya llevamos un tiempo en primer lugar, estamos como 15 puntos arriba en las encuestas, (...), ya falta poco y me va a dar mucho gusto trabajar con los banqueros de México”, expresó.

Ayer, el morenista se pronunció a favor de un gobierno austero, sin privilegios y con absoluto respeto a las decisiones del Banco de México, esto en caso de ganar los próximos comicios del primero de julio.

No puedo ofrecer más, no les puedo decir que vamos a bajar los impuestos porque no podríamos financiar el desarrollo y porque no sé qué vamos a encontrar, qué nos van a dejar.