Me van a tener que entregar la banda presidencial: AMLO

Nuevo León.- Como parte de su gira rumbo a 2018, el abanderado por la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador recorrió la entidad comandada por el candidato independiente y gobernador con licencia, Jaime Rodríguez "El Bronco". En dicha entidad, el morenista aprovechó para recordar la ventaja que diversas encuestas y analistas han profetizado de cara al primero de julio.

Por lo que al ser cuestionado de cómo se sentía en su inicio de campaña electoral, López Obrador advirtió que sus 'rivales' y el actual presidente de México, tendrá que darle "la banda presidencial".

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reforma

Me van a tener que entregar, aun con los dientes apretados, la banda presidencial.

A su vez el abanderado presidencial prometió que, de ganar la elección, dará la mitad de un salario mínimo diario a adultos mayores y personas con discapacidad de bajos recursos.

Tras iniciar el domingo su tercera campaña rumbo a Los Pinos en Ciudad Juárez, Chihuahua, López Obrador tuvo ayer eventos en Santa Catarina, Juárez y Apodaca, donde repitió esta promesa.

"Desde el día primero de diciembre de este año, todos los adultos mayores del País van a tener una pensión del doble de lo que reciben en la actualidad", ofreció en Santa Catarina.

Van a recibir una pensión de la mitad de un salario mínimo diario. Si el salario mínimo es 80 pesos, 40 pesos diarios para todos los adultos mayores.

Al comprometerse a elevar el salario mínimo, el abanderado de la alianza de los partidos Morena, PT y PES hizo extensivo el apoyo económico a discapacitados.

Lo mismo, medio salario mínimo para todas las personas con discapacidad. Todos los discapacitados pobres tendrán su pensión, manifestó.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reforma

El candidato no detalló cómo financiará su promesa y sólo aseguró que combatiendo la corrupción se ahorrará lo suficiente para apoyar a los sectores necesitados.

López Obrador dijo además que los nuevoleoneses fueron traicionados por personajes a los que brindaron confianza con el voto, pero que no dieron los resultados esperados.

"No es culpa de ustedes lo que ha sucedido, hay quienes han votado por personas que no han estado a la altura de las circunstancias. A ustedes los han traicionado, le han dado la confianza a ciertas gentes que no han sabido corresponderle al pueblo", aseveró.

Ustedes ya dieron la confianza a esos candidatos, ahora ya, ¡que se vayan por un tubo!, soltó.

El planteamiento generó la respuesta de algunos de sus seguidores, que protestaron contra Jaime Rodríguez, Gobernador de Nuevo León con licencia.

Acepta ir al Tec

López Obrador se convirtió en el primer candidato en aceptar participar en el Foro de Candidatos a la Presidencia de la República 2018 del Tec de Monterrey.

"El candidato a la Presidencia de México por la coalición Juntos Haremos Historia ha aceptado la solicitud para dialogar y presentar sus propuestas de campaña ante los estudiantes y comunidad de esta Institución", señaló un comunicado del Tec.

La invitación de la Federación de Estudiantes del Tec señala que la plataforma se realizará el 27 de abril, sin que hayan recibido respuesta del resto de aspirantes.