¡Uy, que miedo!, dice López Obrador a oposición

Ciudad de México.-Andrés Manuel López Obrador se burló de quienes alertan por la incertidumbre financiera que podrían causar la cancelación de la reforma energética y el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

"Están queriendo asustar, es como 'espántame, panteón', como decía mi paisano Chico Che, '¡uy, qué miedo, miren cómo estoy temblando', no les va a funcionar, nada eso, la gente no quiere la corrupción, está harta", dijo en un video difundido esta mañana en sus redes sociales.

El candidato presidencial por Morena insistió en revisar 91 contratos entregados a particulares para la explotación de petróleo, pues dijo que son contratos como los otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, acusada de sobornar a los gobiernos de Latinoamérica, incluido el de México con más de 10 millones de dólares.

Quieren que yo con los ojos cerrados firme un cheque en blanco, dijo.

Criticó también la construcción el nuevo aeropuerto, cuyo costo oficial hasta ahora es de 182 mil millones de pesos y una inauguración parcial para 2020. López Obrador dijo que costará más de 250 mil millones y que estará para 2024, por lo que la calificó de faraónica.

Están comprometiendo el dinero a futuro, miles de millones de pesos (...), un derroche, una obra faraónica, todo por la corrupción, afirmó.

En su lugar, dijo el tabasqueño, él construirá dos pistas en el actual Aeropuerto militar de Santa Lucía cuya extensión, afirmó es de 3 mil hectáreas, frente a las 600 que al aeropuerto Internacional Benito Juárez.

"Vamos a resolver el problema, pero no vamos a gastar los 250 mil millones de pesos, cuando mucho, 50 mil millones, con todo y terminal y con la vía confinada para comunicar el actual aeropuerto con el de Santa Lucía", afirmó.

López Obrador pidió de nuevo que se confié en él

"No tengan miedo, porque todo lo vamos a hacer de conformidad con la ley y va a ser un cambio ordenado, pero que no les asusten, téngame confianza, yo no les voy a fallar", afirmó.