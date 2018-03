"No aumentaremos los impuestos", promete AMLO

Guadalajara.- El aspirante a la Presidencia de México por la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador aseguró en el marco de Expo ANTAD, que no se incrementaran los impuestos ni cobrará IVA en medicinas y alimentos, además de que no habrá gasolinazos.

No puedo ofrecer más, no les puedo decir que vamos a bajar los impuestos porque no podríamos financiar el desarrollo y porque no sé qué vamos a encontrar, qué nos van a dejar.