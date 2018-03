AMLO, Meade y Anaya prometen ir contra la corrupción

México.- El combate a la corrupción es el tema común en los spots televisivos de los tres principales aspirantes a la Presidencia de la República.

Los anuncios de 30 segundos, que se transmitirán al iniciar las campañas el próximo viernes, ya están disponibles en la página web del Instituto Nacional Electoral (INE).

En ellos, Ricardo Anaya se muestra como un joven que domina las nuevas tecnologías, Andrés Manuel López Obrador pide que le tengan confianza y promete no traicionar a México, y José Antonio Meade aboga por su experiencia en el servicio público.

Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador. Foto. Especial

"Por mi trabajo, muchos políticos corruptos hoy están en la cárcel. Tú sabes quiénes son", afirma Meade en uno de los promocionales de la coalición Todos por México, que encabeza el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La alianza Por México al Frente, que postula a Ricardo Anaya, presume que en los Estados donde ganaron las Gubernaturas en coalición Acción Nacional (PAN) con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han sacado al PRI corrupto del Gobierno y metido a la cárcel a los culpables.

López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, asegura que con su ejemplo limpiará al Gobierno de la corrupción, la cual calcula que cuesta 500 mil millones de pesos cada año.

Juntos Haremos Historia, conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), registró cinco spots, uno repetido, y en todos ellos habla López Obrador en primer cuadro.

Imagen temática. Foto: EFE

La coalición Todos por México, integrada por PRI y los partidos Verde (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), registró 12 clips, todos diferentes, en seis de los cuales aparece Meade.

Ricardo Anaya solo habla en uno de los 13 promocionales registrados por la coalición Por México al Frente, integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) e incluso en los del sol azteca no aparece ni su imagen.

Pide AMLO confianza

En los spots de su campaña, López Obrador pide a los votantes no dejarse asustar y tenerle confianza.

"Los que no quieren el cambio porque no quieren dejar de robar pretenden asustar diciendo que si ganamos México va a ser como Venezuela. No, nosotros nos inspiramos en lo mejor de nuestra historia nacional", dice a cuadro el político tabasqueño.

Que no te asusten, ten confianza, yo no te voy a fallar, remata.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Xinhua

En otro promocional agrega que no traicionará al pueblo de México.

En sus mensajes retoma frases que ha usado en los últimos años, como que el avión presidencial de México no lo tiene ni el Mandatario de Estados Unidos, o que la corrupción se limpia como se barren las escaleras, de arriba para abajo, entre otras.

Reúne Anaya abanico de voces

Los mensajes promocionales de Ricardo Anaya están más enfocados a proyectar la imagen del alcance que tiene la alianza por México al Frente.

En diversos mensajes aparecen hablando a su favor Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato presidencial del PRI que fue asesinado en los años 80; Rebeca Clouthier, hermana de Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña de López Obrador, ambas hijas de Manuel Clouthier, candidato del PAN en las elecciones presidenciales de 1988.

Ricardo Anaya Córtes. Foto: Reforma

También aparecen Enrique Alfaro, Edil con licencia de Guadalajara; Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Mancera, entre otros.

En los mensajes se describe a Anaya como un joven que domina las nuevas tecnologías, mientras que en otros la alianza reprocha la guerra sucia en el proceso electoral.

Anuncia Meade nuevo programa social

En los spots que se transmitirán desde el viernes, José Antonio Meade anuncia la creación de un nuevo programa social asistencialista, llamado Avanzar Contigo.

"Todos tenemos las mismas ganas, pero necesidades diferentes", declara en un menaje en el que hace referencia a las diferentes carencias de la gente.

José Antonio Meade. Foto: AP

Con el programa Avanzar Contigo, tú pones las ganas y nosotros el apoyo.

En otros promocionales presume su experiencia de 20 años en la Cancillería y en las Secretarías de Desarrollo Social, Hacienda y Energía.