Enojo de militancia panista debilitaría al Frente

México.- Las molestias y las divisiones de la militancia del Partido Acción Nacional en Sinaloa, que provocó la asignación de candidaturas por la vía de representación proporcional a personas que no tienen el perfil y que están vinculadas a Adolfo Rojo Montoya, Alejandro Higuera, Jorge Villalobos y Carlos Castaños, está debilitando a la coalición que encabeza Acción Nacional de cara al inicio de las campañas electorales, advirtieron analistas políticos consultados por EL DEBATE.

Cabe señalar que luego de que se conocieron las propuestas panistas de quienes iban a integrar las candidaturas para los distintos puestos de elección popular en Sinaloa, la militancia panista estalló por la forma de asignar dichos puestos, pues expusieron que fueron entregados para favorecer a ciertos grupos políticos.

En las propuestas para candidatos a distintos puestos de elección popular, que salió de la Comisión Permanente del PAN en Sinaloa el pasado 2 de marzo, se beneficiaron principalmente los grupos que encabezan Carlos Castaños Valenzuela, Rojo Montoya e Higuera.

En medio del conflicto interno en Acción Nacional, el Partido Sinaloense prevé la posible cancelación de la coalición total con el PAN, PRDy Movimiento Ciudadano para irse por una parcial.

En este escenario, para Roberto Soltero, analista político, la dirigencia del Partido Sinaloense trata de presionar para que se le asignen posiciones que a juicio del PAS son necesarias para un mejor desempeño como partido político dominante. Además, dijo que el PAS representa una fortaleza política superior a la del propio PAN y de la del propio PRD, que dijo que no existe: «Sabemos que es un membrete y del MC ni se diga, no hay MC en Sinaloa».

Manifestó que es obvio que Héctor Melesio trata, sin decirlo, de obtener mayores posiciones y en las que puede llevar gente rentable de su partido a competir por las candidaturas en Sinaloa. «Si no se las dan, es obvio que se irán en una coalición parcial».

Sobre el debilitamiento de la coalición de cara al inicio de las campañas, el experto en temas políticos señaló: «De hecho, ya lo están (debilitados), empezando por quien representa el mayor número de votos de los tres que integran la coalición de los partidos nacionales. El PAN de antemano prácticamente está debilitado antes de entrar a la campaña», ahondó Soltero.

Fernando Zepeda, columnista de EL DEBATE, expresó que coincide con los panistas inconformes luego de señalar que Acción Nacional está secuestrado por algunos cuantos panistas y que estos se repartieron las candidaturas, sobre todo las plurinominales.

«El gandallismo de Adolfo Rojo Montoya quedó bien evidente con la propuesta en primer lugar de Roxana Rubio, la hija del exalcalde de El Fuerte. También está Jorge Villalobos, exdiputado federal; y en una tercera posición está la esposa de Alejandro Higuera. También meten la cuota de Burgos Marentes», describió el analista.

El pleito por las pluris

Zepeda enfatizó que hay mucha inconformidad en el PAN, pero hay la esperanza de algunos militantes que le den para atrás a la propuesta que surge de Sinaloa. «Finalmente, el que va a decidir es en México», dijo.

Manifestó que con esto el blanquiazul está enseñando el cobre porque lo que más les interesa son las plurinominales: «Esa es una voz de alerta y de alarma para Melesio Cuen porque lo que más les interesa a los panistas son esas candidaturas, lo que quiere decir que no están seguros de ganar», explicó.

El experto señaló que con esto se manda un mal mensaje en el preludio del arranque oficial de las campañas electorales.

Pronóstico de crisis

Por su parte, Tomás Chávez, columnista también de esta casa editorial, señaló que el PAN está en riesgo de desaparecer en Sinaloa no solo porque es la tercera fuerza política, sino por la jugada que le están haciendo a la militancia, donde no la están tomando en cuenta; por el contrario, hay una imposición directa de las candidaturas: «Corren el riesgo de que la gente les dé la espalda», subrayó.

En ese sentido, señaló que en el Frente (Por Sinaloa al Frente) el partido más fuerte es el PAS: «No cabe duda. Los panistas van a quedar, otra vez, en manos de gente de fuera como quedaron en el sexenio pasado con la gente de Malova», dijo.

Enfatizó que le están dando la espalda a su militancia y a su ideología, a todo lo que era su fortaleza.

Para el autor de la columna «Ojo indiscreto» no es difícil hacer un pronóstico en el preludio de las campañas porque todos los partidos enfrentan sus propias crisis. Empero, dijo: «Quien la pueda manejar mejor es quién va a ganar».

Los inconformes

Carlos Ramón Lizárraga, presidente del PANAhome, reprobó las formas en cómo se asignaron las candidaturas por la vía plurinominal en el PAN, por lo que dijo entender las molestias que hay de la militancia de Acción Nacional: «No se están viendo los perfiles que nos puedan dar una ganancia política dentro de los órganos gubernamentales. Va gente que la verdad no tiene experiencia». No obstante, subrayó que este es un tema inherente al Comité Directivo Estatal que ellos dentro de los órganos internos que tienen son los que escogen quién debe tener la candidatura, «aunque no nos guste», indicó.

Lindolfo Reyes Gutiérrez, alcalde de Choix y quien no fue considerado por el PANpara la reelección o para otro puesto de elección popular, enfatizó a este medio de manera categórica que el día de las elecciones aparecerá en las boletas electorales para buscar la alcaldía del municipio.

Señaló que ya tuvo algunos contactos con partidos a fin de ver con cuál de ellos busca la reelección, pero todavía no se ha concretado nada, aunque espera que para mediados de marzo se resuelva la situación.

Reyes Gutiérrez dijo no estar de acuerdo en la manera en como se piensa asignar las regidurías pluris: «Siento que así al partido no lo llevan a ningún lado, tenemos que ir con gente positiva y ganadora», comentó.

En ese sentido, lamentó que eso sucede al interior del PAN: «No le echo la culpa a Sebastián Zamudio (presidente estatal del PAN), que me parece una excelente persona, pero desafortunadamente él no tiene todas las canicas, las canicas las traen diferentes líderes de aquí de Sinaloa que siento que ellos no están buscando lo mejor para partido».

Agregó que dichos líderes buscan sus intereses: «Los intereses particulares no pueden estar encima de los intereses del pueblo».

Roberto Cruz Castro, quien no fue considerado por la Comisión Permanente de Sinaloa en las candidaturas, ha hecho diversos llamados a Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, para poner orden en Sinaloa porque Sinaloa representa casi el tres por ciento: «Es importante que Ricardo Anaya voltee a ver a Sinaloa y que se dé cuenta que estos deben de ser una trinchera que le ayude a ganar la presidencia y no un foco rojo en el que ahorita está convertido», dijo.

El líder panista señaló que se tiene un gran reto en marzo, que es justamente corregir todos estos desafortunados enfrentamientos al interior.