Cárdenas anuncia por quién votará; dice que irá con...

México.- La tarde del pasado viernes [ayer], en la presentación del libro La Responsabilidad del Porvenir, el ex candidato presidencial y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas, dijo que su voto será para quién se comprometa a revertir la reforma energética y regrese los recursos naturales a la nación.

Por lo que también pidió a los aspirantes a los Pinos en los próximos comicios del primero de julio interpongan propuestas en vez establecer descalificaciones.

De acuerdo con información del Informador, Cárdenas señalo "si existen irregularidades o ilícitos, las autoridades deben sancionarlas".

"Hasta este momento lo que vemos son, principalmente, descalificaciones de unos hacia otros; yo espero que no sea eso lo que caracterice este proceso electoral, que tengamos propuestas y, bueno, si hay cualquier irregularidad, cualquier ilícito, pues ahí está la autoridad para sancionarlos, si es que así procediera".

El tres veces candidato a la Presidencia de la República, dijo el pasado mes de agosto que en este gobierno de Enrique Peña Nieto mira un México de muchos retrocesos; más pobres, más desigualdad social, un crecimiento económico que no camina, pero sí, probablemente más infraestructura y uno que otro socavón.

Precisó que al momento está “metidísimo en la política, no en lo electoral, pero sí en la política” y aunque en el momento no tiene previsto formar parte de alguno, "no puedo decir que de esta agua no beberé”.