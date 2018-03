Vengo a pedirles que me ayuden: Meade a maestros de la UNAM

México.- "Vengo, pues, a pedirles que me ayuden", dijo el abanderado de la coalición "Todos por México", José Antonio Meade Kuribreña a maestros de la Universidad Autónoma de México (UNAM), en un encuentro que tuvo la mañana de este sábado.

Por lo que en su mensaje el abanderado dijo "quisiera agradecerle mucho a Raúl Contreras, quisiera decirle que me siento especialmente honrado, muchas gracias Bertha Rodríguez por acompañarnos, muchas gracias a mis maestros y a mis compañeros por estar aquí conmigo".

José Antonio Meade Kuribreña. Foto: Cortesía

"Decía Raúl Contreras, y yo creo que eso resume la importancia del evento y del momento, hoy enfrentamos un país que tiene miedo por la inseguridad, enojo por la corrupción y frustración por la desigualdad. Ese es el contexto en el que va a darse esa elección".

"Y hoy aquí yo vengo a pedirles que me acompañen, que me acompañen y que me ayuden a enriquecer la propuesta. Así se deben haber sentido en Constantinopla, y seguramente quienes entonces tenían posibilidad de conducir y de participar en los temas que para Constantinopla hubieran sido relevantes, no fueron convocados para salir de las aulas y activarse en la defensa de las ideas y en la construcción del país", dijo Meade Kuribreña.

Asimismo el también ex secretario de Hacienda y Crédito Público dijo "hoy quiero decirles que ese miedo, que ese enojo y esa frustración tenemos que encausarla los universitarios y tenemos que ofrecerle al país, frente al miedo, certidumbre; frente al enojo, combate a la impunidad; y frente a la frustración, un camino claro de reivindicación de los derechos sociales"

"Y eso es lo que está al fondo del temple universitario, y hoy aquí estoy para pedirles que enfrentemos esos miedos, esos enojos y esas frustraciones, con propuestas concretas y con la voluntad de una comunidad universitaria que salga y que participe, que debata, que enriquezca, que sea actor y que sea parte del rumbo y de la definición que el país exige".