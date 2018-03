Frente está estable; lo quieren debilitar: Rojo Montoya

Sinaloa.- El estatus del Frente por Sinaloa, conformado por los partidos PAN, PRD, MC y PAS, es estable; pero sin elementos. Hay ataques con la intención de debilitar la alianza, manifestó Adolfo Rojo Montoya.

El exdirigente estatal del blanquiazul en Sinaloa expresó que hay un temor evidente y latente que se observa cada día. Explicó que en 2016 la alianza que se iba a conformar entre PAN, PRD y PAS aparecía bien posicionada en la ciudadanía, de acuerdo con mediciones hechas por el propio periódico EL DEBATE; sin embargo, señaló que buscaron debilitar la competencia, ya que el candidato que lanzó el PRI, que fue Quirino Ordaz Coppel, no figuraba como candidato: «Yo era el presidente estatal del PAN, y qué llegaron a hacer: inventar cosas. Yo me defendí en el Tribunal Estatal Electoral y me dieron la razón porque todo lo que inventaron fue falso», refirió.

El panista sostuvo que en este momento la idea es debilitar al Frente o tratar de inventar diferencias entre la militancia para ver quién «agarra el anzuelo». Sin embargo, destacó que hay mucha comunicación, madurez y ante cualquier diferencia o situaciones de ese tipo hay una comunicación permanente de los cuatro dirigentes: «Nos queda muy claro que vamos por el primero de julio».

Imagen especial: EL DEBATE

Sobre las asignaciones a los distintos puestos de elección por la vía de mayoría y de representación proporcional, Rojo Montoya explicó que donde la militancia se queja por espacios de mayoría es porque ven una expectativa muy clara de triunfo en la coalición en el Frente. En cambio, agregó que donde las expectativas no son tan rentables, en algunos municipios está más complicado, los espacios a pelear son las plurinominales. «Y si recoges el grueso de los manifestantes, en su mayor parte son aspirantes a plurinominales, no son aspirantes a mayoría».

Destacó que, a diferencia de la pasada contienda del 2016, el actual proceso lo calificó como más halagüeño. Rojo Montoya aseguró que, antes de asignar los espacios políticos, se hizo un ejercicio donde se escucharon todas las voces.

Panistas en el sur y norte

El secretario particular del exalcalde de Mazatlán Alejandro Higuera, quien enfrenta un proceso por la inhabilitación a partir de investigaciones en el tiburonario, y quien ahora busca ser de nuevo alcalde de este municipio, señaló que las manifestaciones de militantes no fueron específicamente en contra de Higuera.

Édgar López descartó el rompimiento con el exalcalde Carlos Felton y aseguró que se reunieron este fin de semana para afinar estrategias rumbo a las contiendas y el proceso electoral.

El abogado del también exalcalde del puerto Carlos Felton, Leonel Gómez Llanos, comentó que sobre el tema de la militancia no había nada que opinar y negó también que existiera un rompimiento político con Higuera. Felton también enfrenta un proceso de inhabilitación por el mismo caso.

Adolfo Rojo Montoya. Foto: EL DEBATE

Por su parte, el dirigente del PAN en Mazatlán, Antonio Sánchez Solís, comentó que existe libertad de expresión, pero hasta ahora no se ha recibido ninguna queja formal de militantes sobre las inconformidades. Aseguró que el CEN estatal elige a los mejores perfiles y todos estaban contemplados.

El dirigente local dijo estar en la espera de la determinación de los candidatos rumbo a los comicios electorales por parte del CEN nacional, que para Sinaloa se decidirá mañana (hoy jueves), posteriormente se entrará en un periodo de «sopor» o espera para que el INE abra la fecha de campañas para candidatos.

Álvaro Ruelas Echave, candidato oficial del PRIa la presidencia municipal de Ahome, declaró que se suman a su proyecto político panistas que han sido funcionarios en otras administraciones. Además, lamentó que esa decisión sea motivo de hostigamiento hacia ellos. Dijo que ha trabajado para que cualquier manifestación y ciudadano que quiera transformar el municipio se sume al proyecto.