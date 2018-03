La democracia depende de un INE, INExistente e INEpto: Bronco

México.- Luego de que Instituto Nacional Electoral (INE), anunciara presuntas inconsistencias durante el proceso de recolección de firmas de los aspirantes independientes a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez y Armando Ríos Piter quedarán fuera de la boleta electoral, el el gobernador con licencia de Nuevo León publicó un video en redes sociales donde acusó al INE de "INExistente, INEquitativo e INEpto".

Ya que de los dos millones 34 mil 403 apoyos que presentó originalmente solo pudo prevalidar un millón 223 mil 408. el Instituto Electoral detalló que le fueron descontados 387 mil 897 por resultar fraudulentos, quedándose a 31 mil 82 de alcanzar el límite de firmas necesarias, a pesar de haber cubierto la dispersión geográfica en 17 entidades.

El @INEMexico ya despertó al #México Bronco, las injusticias, el ser palero del sistema y no hacer caso a lo que quieren los ciudadanos los ha llevado a realizar actos que no coinciden con el esfuerzo dado, hoy más que nunca PROHIBIDO RENDIRSE https://t.co/jhIEIYz3UZ — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 17 de marzo de 2018

Tras dicho anuncio, El Bronco subió a su cuenta de twitter un film que lo muestra a cuadro diciendo "hoy nuestra democracia demuestra a un INE, INExisten, INEquitativo e INEpto, no importa cuantas firmas hubiéramos presentados no hubiera sido suficiente, cómo es posible que diariamente el INE validara las buenas y descartara las que decían que estaban mal, hoy sale para decir que su propia validación no es valida... a chi&%#".

"El INE no ha soltad al tigre, ha despertada al México Bronco, dice que nuestras firmas no son suficientes, (...), hoy el sistema de los partidos demuestra que tiene secuestrado al INE y a México; algo huele mal, el INE duda de los ciudadano pero nosotros tenemos más razones para dudar del INE".

"Los consejeros han declaro claro algo, que los ciudadanos independientes somos los hijos bastardos de la democracias y por eso quiero decirle al INE, gracias por aclararnos lo que ya sabíamos que los consejeros responden a los intereses de los partidos y no de los ciudadanos", acusó.

Asimismo es aspirante recordó cuando ganó la gubernatura de Nuevo León por la vía independiente señalando que los partidos políticos tienen miedo y les duele, "luchar por un México e independiente no es mi lucha sino la de todos", afirmó.

Por último aseguró que aparecerá en la boleta electoral de los próximos comicios del primero de julio.