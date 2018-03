No dejemos al país en manos de irresponsables, pide Meade

México.- José Antonio Meade, candidato del PRI, PVEM y Panal a la Presidencia, llamó a no permitir que la conducción del país quedé en manos irresponsables.

Durante un evento que se realizó la noche del pasado jueves [ayer], con indígenas del Estado de México, el candidato ofreció hacer equipo con ellos.

José Antonio Meade. Foto: @PrensaCENPRI

"No vamos a dejar que perdamos lo que hemos venido logrando, de que no vamos a dejar que se ponga en riesgo, de que no vamos a poner en manos irresponsables la conducción de este país, de que no vamos a ponerlo en manos de quien no está preparado".

"Vamos a ponerlo en manos de quienes hemos trabajado juntos, de quienes nos conocemos y nos reconocemos, de quienes han visto el empeño y el compromiso, de quienes saben qué es lo que ocupa el país para salir adelante. Y lo que ocupa, es escucharlos, hacer equipo con ustedes", señaló.

José Antonio Meade. Foto: Reforma

Asimismo dijo que reiteraba su compromiso de caminar juntos con las comunidades indígenas, justo como lo planteó en el primer día de precampaña en Chiapas.

"Queremos reiterar ese compromiso de que caminemos juntos, de que hagamos equipo, de que juntos, tejiendo alianzas, tocando puertas, saliendo a convencer, ganemos el primero de julio", indicó Meade.