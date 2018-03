Polémico video: "Niña bien" rompe las redes por ya sabes quién

México.- Polémico video rompe las redes sociales desde la tarde de ayer, ya que un videoclip musical publicado por la niña bien, "invita" a dar el voto electoral al abanderado de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador.

El video es protagonizado por una cantante que actúa como mujer de clase alta y dice que “aunque sea una niña bien votaré por ya sabes quién," (refiriéndose al morenista).

En el film la joven aparece a cuadro, donde se le observa en una iglesia cantando al ritmo de reggaeton “escuchen please cambiemos el destino de nuestro país”.

En otra escena, el padre de la iglesia le canta a la niña bien la siguiente rima: “el voto es como tu virginidad: no se lo des a quien defiende la impunidad”.

No me apures, neta, no me censures (...), sé que mi gente es panista y me tacha de populista, pero México ya es un malviaje y este gobierno me da mil corajes.