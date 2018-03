AMLO promete un gobierno austero y sin privilegios

México.- El aspirante a la Presidencia de México por la coalición de “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció, en el marco de la 81 Convención Bancaria, por un modelo de gobierno austero, sin privilegios y con absoluto respeto a las decisiones del Banco de México, esto en caso de ganar los próximos comicios del primero de julio.

El tres veces candidato a Los Pinos detalló estar a favor de la convergencia de la inversión pública con la privada, el impulso del desarrollo social, el combate a la corrupción, en no incrementar ni generar nuevos impuestos, ni aumentar la deuda con el fin de generar ahorros, así como liberar fondos de unos 800 mil millones de pesos.

Asimismo fue publicado por Excelsior que el morenista prometió la paz y la tranquilidad, ya que dijo ser "frutos de la justicia".

A su vez López Obrador anunció que no se incrementaran los impuestos ni cobrará IVA en medicinas y alimentos, además de que no habrá gasolinazos.

No puedo ofrecer más, no les puedo decir que vamos a bajar los impuestos porque no podríamos financiar el desarrollo y porque no sé qué vamos a encontrar, qué nos van a dejar.