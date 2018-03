Meade pelea con AMLO por la Presidencia, no con Anaya: Lozano

México.- El vocero de la campaña del candidato del PRI a Los Pinos, José Antonio Meade Kuribreña, Javier Lozano aseguró que lucha por la Presidencia es con el abanderado de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador y no con el panista, Ricardo Anaya Córtes.

"Está bien que Andrés Manuel López Obrador hable sobre sus ideas y proyectos pues es así como se muestra de cuerpo entero porque él es su propio peor enemigo, Meade pelea con AMLO por la Presidencia, no con Anaya", aseguró el ex panista.

Andrés Manuel López Obrador. AP

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el vocero de la campaña de Meade también dijo que las encuestas más recientes, "ponen a la cabeza a López Obrador" pero que muestra una tendencia ascendente es Meade Kuribreña y “eso que aún no empiezan las campañas”, dijo.

José Antonio Meade Kuribreña

El pasado 19 de enero Lozano Alarcón criticó al Partido Acción Nacional (PAN) y a Ricardo Anaya al que llamó hipócrita y de doble moral por no querer promover el SNA.

Ricardo Anaya. Foto: @RicardoAnayaC

A su vez se refirió a Andrés Manuel López Obrador, como el precandidato que "tiene injerencia del Gobierno de Rusia en la campaña de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) bien puede hacerse por medios cibernéticos".

"La amenaza es real. López Obrador dice que no está enterado y no le creo. No hay que echar en saco roto, Andrés Manuelovich es capaz de todo", exclamó.