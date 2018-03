Dinero no fiscalizado, el enemigo de las elecciones

México.- La corrupción que permea en el país, sobre todo en las instancias de gobierno, empieza desde las campañas electorales, convirtiéndose hoy en día en una situación de riesgo particular debido a la utilización de recursos ilícitos, así lo señaló Alfonso Hernández Valdez, quien desde febrero del 2017 es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

El doctor y maestro en Ciencias Políticas por la Universidad de Chicago manifestó que el dinero ilícito se vuelve el enemigo de las elecciones al provocar una cadena de corrupción: «Si entra dinero ilícito o si entra dinero no fiscalizado a una campaña electoral, normalmente de ahí se derivan compromisos de parte de quien resulte electo y que luego se genera en otro tipo de contrataciones poco claras y opacas de presuntos contribuyentes», explicó.

Alfonso Hernández Valdez

Lavado de dinero

El hecho —dijo— lleva a quienes resultan electos, desde alcaldes, gobernadores, diputados o senadores, a cumplir con pactos en retribución al recurso que los apoyó, y que aunque la sociedad desconoce, ellos sí lo sabrían.

Alfonso Hernández Valdez señaló que, al respecto, el Comité de Participación Ciudadana ha mantenido acercamientos con el INE y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para pedir una lupa muy especial en el tema de las campañas electorales y que se «cierre la llave» a todo el tema de las empresas fantasma para que existan listados, identificándolas y exigiendo que ninguna entidad pública esté facultada para realizar contrataciones con ellas.

Respecto a los candidatos que en su caso arrastren problemas de supuesto lavado de dinero, el también maestro en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México indicó que el CPC no se puede pronunciar de manera particular sobre ninguna persona en tanto no haya una evidencia contundente o un proceso abierto, «pero nuestra función ahora es en este caso preventiva», afirmó.

En entrevista telefónica para EL DEBATE, indicó que, con el proceso electoral, el CPC ha hecho un llamado al presidente de la República, al Senado, al Congreso de la Unión y a los Gobiernos estatales para que se cumplan las designaciones pendientes que integren el Sistema Nacional Anticorrupción, como el caso de los 18 magistrados anticorrupción bajo principios constitucionales de legalidad, transparencia, máxima publicidad, así como parlamento abierto.

El exdirector general de Estudios e Investigación del IFAI dijo que Sinaloa está entre los 25 estados que ya emitieron su ley estatal anticorrupción y su ley de responsabilidades administrativas, que son los pilares. El pasado primero de marzo, el Congreso del Estado designó a María Cháidez Zepeda como magistrada regional anticorrupción, esto luego de haber elegido a los nueve integrantes de la Comisión de Selección a nivel estatal. Bajo el mismo ímpetu manifestó que también es necesario aplazar el nombramiento del fiscal general anticorrupción por parte del Senado: «Buscamos que se contemple el nuevo diseño, facultades y alcances. El perfil que debe tener el titular de la Fiscalía General, que se instale un servicio profesional de carrera, autonomía, transparencia y acceso a la información».

Concentración nacional y local

Ante las críticas que los ubican como un ente débil frente a los casos de corrupción, señaló que el sistema tiene una composición y un diseño en donde el CPC nacional solamente requiere una de siete casillas del Comité Coordinador, que es donde realmente se toman las decisiones, «pero por algún lado hay que empezar, y este es uno de los lugares que empieza y sobre todo con el apoyo de la sociedad civil. En el caso de los estados, tiene que suceder algo similar, si los CPC no se acompañan de la sociedad civil en el estado, también se van a tener que ajustar», sostuvo.