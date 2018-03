¿El PRI con fracturas internas?, esto opinan los priistas

México.- Priistas negaron rotundamente que haya crisis; por el contrario, señalaron que hay unidad y una fortaleza manifiesta en torno al candidato José Antonio Meade y de otros candidatos del PRI para distintos puestos de elección popular, además de un fortalecimiento de los contactos, «amarres” y relaciones de grupos políticos, económicos y sociales del país.

Heriberto Galindo, asesor político de José Antonio Meade, candidato del Partido Revolucionario Institucional, negó que en el tricolor exista una crisis y que las diferencias y las sensibilidades internas ya se superaron, por lo que la apuesta es a la unidad.

Imagen especial/EL DEBATE

Sobre los casos de corrupción que involucran a exgobernadores, principalmente del PRI, Galindo destacó que uno de los elementos de mayor virtud, de mayor prestigio del candidato José Antonio Meade, es su honradez personal, su honestidad, su capacidad, su experiencia, su brillantez y su trayectoria; entonces «cuando habla de combate total a la corrupción y a la impunidad está hablando en serio, y cuando habla de que caiga quien caiga, sea del partido que sea, está hablando en serio».

En ese sentido, aclaró que José Antonio Meade no tiene relación alguna; al contrario, «él contribuyó a aportar pruebas para que fueran aprehendidos esos gobernadores corruptos de los cuales nos sentimos avergonzados, él no tiene vínculos con ellos. Él era funcionario federal. Él no tienen nada que lo vincule con actos de corrupción y de desvío», explicó.

Sobre el festejo de cumpleaños de Meade, Galindo señaló que asistió al evento y la concurrencia de diferentes personajes del ámbito político, económico y social de México se debe al fuerte poder de convocatoria de Meade: «Esa cena de su cumpleaños en la casa de sus padres reunió a lo más granado de México, empezando desde el punto de vista empresarial con el ingeniero Carlos Slim, que es el empresario más importante de México y uno de los más importantes del mundo; en lo político empezando con el presidente de México, Enrique Peña Nieto». «Ahí se reunió una esencia de México», enfatizó en entrevista con este medio vía telefónica.

Pérdida de poder

José López Duarte, columnista de El Sol de Sinaloa y exdirigente estatal del PRD, afirma que lo que se ve en el PRI con la serie de decisiones y estrategias durante el actual proceso electoral son un reflejo de impotencia de un partido que no es que no quiera articularse, sino simplemente no puede.

El analista sostiene que el hecho de que el Revolucionario Institucional solo gobierne 14 estados lo ha hecho perder esa estructura vertical que representan los gobernadores en el resto de las gubernaturas y alcaldías en las que no tiene el poder, en donde también los presidentes municipales solían ser su principal enlace de comunicación con las estructuras sociales.

Recordó que el PRI no es un partido político, sino un partido de Estado, a quien el régimen del presidencialismo ya desfasado le ha pegado tanto como al PAN y al propio PRD.

Imagen especial/EL DEBATE

Acusaciones de corrupción

Aldo Prandini Camarena, presidente del Comité Municipal del PRI en Ahome, subrayó que no es el PRI ni los priistas ni Meade, sino la ciudadanía la que le reclama a Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, de hacer frente a sus responsabilidades.

Señaló que los señalamientos que se han vertido en contra de Anaya Cortés van más allá de un ataque político, sino más bien una realidad derivada de sus propios actos. Dijo que el candidato presidencial Anaya Cortés intenta victimizarse ante la sociedad y disfrazar sus errores como «ataques al calor de una contienda electoral». Subrayó que indudablemente se viven otros tiempos en la vida política del país, donde la ciudadanía se mantiene atenta a este tipo de actos porque exigen transparencia, honorabilidad y una hoja de vida limpia de quienes quieren gobernar al país, «y en el caso de Ricardo Anaya, tendrá que rendir cuentas de sus malas decisiones», concluyó.