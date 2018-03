Piden garantizar seguridad durante el proceso electoral

México.- Hasta 30 candidatos a puestos de elección popular han sido asesinados en el país desde el 8 de septiembre del 2017, cuando inició el proceso en curso, según las cifras oficiales emitidas por la Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo de Alfonso Navarrete.

Los atentados se «focalizan» en municipios de estados como Guerrero, Chihuahua y Jalisco, aseveró el funcionario federal en su informe.

Esta clase de violencia no se ha presentado en Sinaloa; sin embargo, fue el 4 de junio del 2016 cuando grupos delincuenciales armados con «cuernos de chivo» atacaron vehículos del servicio de transporte público urbano en las ciudades de Culiacán y Mazatlán, unidades que portaban propaganda del entonces candidato a gobernador Quirino Ordaz Coppel por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Foto: Xinhua

Ante este panorama, representantes de diferentes partidos políticos solicitaron al gobierno estatal que garantice una jornada electoral libre de sucesos violentos que mermen la asistencia a las urnas, como los que sucedieron en el centro y el sur de Sinaloa el año pasado.

Condiciones óptimas

Jaime Valdez Juárez, presidente estatal del Partido Nueva Alianza (Panal), añadió que es responsabilidad de todos los actores (partidos, autoridades, ciudadanía y medios de comunicación) mantener el orden durante la jornada: «Todos tenemos una gran responsabilidad para poner nuestra parte en el llamado, en el ejemplo, al respeto y a la civilidad política».

El dirigente del Panal agregó que es una lucha electoral donde la competencia se vale y que debe realizarse en un clima de armonía, tranquilidad y paz.

«Es una oportunidad ahorita, a través de EL DEBATE, para que el Partido Nueva Alianza haga el llamado, el exhorto, la convocatoria, a todas las instituciones y actores que comento para que hagamos un esfuerzo muy especial en socializar, en transmitir una información, en ese sentido. Los ánimos, las emociones, se valen; la defensa de un candidato, de un partido, el exponer su propuesta. Sin embargo, nunca debe estar por encima de la legalidad y del orden», argumentó.

Igualmente, el presidente del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuen Ojeda, instó al Ejecutivo de la entidad, Quirino Ordaz Coppel, para una jornada electoral con saldo blanco: «Yo me uno a un exhorto de esta naturaleza para que, en el marco de la civilidad, se desarrolle este proceso electoral que viene».

En este tenor, el dirigente del PAS solicitó a las instancias correspondientes para que se guarde estrecha supervisión de la utilización de los programas públicos para favorecer a determinados aspirantes: «Queremos que sea un proceso donde no haya ese reclamo, donde haya parcialidad y se utilice de manera corrupta lo que es el dinero público de los mexicanos para inclinar la balanza a tal o cual candidato o partido, eso es muy importante».

Seguridad en todo el proceso

Por su parte, Mario Ímaz, presidente estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, destacó que no se desea que sucedan actos de violencia durante el proceso electoral, en especial durante el día de la jornada electoral, por lo que indicó que se confía en el Ejecutivo estatal para que de condiciones de paz. Ponderó que en el actual proceso electoral, a parte de que serán concurrentes, será una elección muy competida por tres principales frentes. El también exdiputado local señaló que no solo se confía en que haya condiciones favorables para un buen desarrollo de las elecciones, sino que las boletas y las actas no estén alteradas: «Confiamos de que las estructuras se manejen con cierta cordialidad, sin violencia y que las autoridades y el Ejército estén muy pendientes de que se sufrague ese día con la democracia posible», recalcó.

Participación ciudadana

Enrique Pun Hung, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Culiacán, planteó que los hechos o actos de violencia que se han presentado en las elecciones pudieran inhibir el sufragio, los cuales no necesariamente son ciertos o de la magnitud que aparentan.

Imagen: EL DEBATE

No obstante, dijo que «se tiene que lograr que sea una jornada cívica ejemplar, tenemos que lograr la ciudadanía, desde ahorita y durante los noventa y tantos días que hacen falta. Analicen las distintas plataformas de los aspirantes estén dando a conocer».

El líder empresarial de la capital del estado destacó que la manera en cómo se puede ayudar a que la ciudadanía participe en unas elecciones de manera segura es que haya muchos observadores electorales a fin de que estos ruidos mediáticos se puedan disipar y a prevenir cualquier intento de partido o candidato o de algún sector delictivo que amenace la jornada electoral: «Necesitamos muchos observadores electorales», ahondó.

Coordinación

El Instituto Nacional Electoral (INE) no se encarga de la seguridad durante la jornada electoral ni de la salvaguarda de los candidatos, su trabajo es la organización de la fiesta cívica que habrá de festejarse el primero de julio, precisó Jorge Luis Ruelas Miranda.

El consejero presidente de la Junta Local del INE en Sinaloa apuntó que son la Fepade, las fuerzas públicas, entre otras instituciones, las comisionadas para esta labor: «Nomás nos encargamos de organizar elecciones y no podemos distraernos atendiendo responsabilidades que no nos corresponden», destacó la autoridad electoral. Asimismo, relató que históricamente, desde 1991 hasta 2015, se han instalado todas las casillas en Sinaloa, por lo que este año no será la excepción, abundó Ruelas Miranda.

En este sentido, aceptó que con frecuencia y recientemente se efectuaron reuniones con los diferentes cuerpos del orden público con la intención de afinar detalles de cara al primero de julio: «Hay reuniones previas, de hecho ya tenemos meses con el Grupo de Coordinación, con el Ejército, con el procurador. Ellos hacen su trabajo, y nosotros el nuestro. Hay competencias: la seguridad le corresponde a unas instituciones, lo están haciendo».

EL DATO

Atentado

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, manifestó su pesar por los asesinatos de candidatos a puestos de elección popular en México y pidió a las autoridades el 4 de marzo del 2018 actuar al respecto.

PARA ENTENDER

Atacan camiones y taxis en Culiacán

El sábado 4 de junio del 2016, minutos de pánico y terror vivieron choferes y cientos de pasajeros luego de que sujetos armados causaran daños a más de 65 camiones urbanos en distintos puntos de esa ciudad.

Simultáneamente, a las 18:00 y 19:00 horas de ese día, personas que portaban pasamontañas, armados con marros, armas blancas y con rifles «cuerno de chivo» obligaban a los choferes y a los pasajeros a descender de las unidades de transporte público.

Imagen especial/EL DEBATE

Igualmente, ese día en Mazatlán dos ecotaxis rojos que hacían sitio frente a las oficinas de la Vocalía Distrital 08 del INE fueron vandalizados por dos encapuchados armados y con un bat de beisbol.

Los agresores destruyeron todos los vidrios y retrovisores. Ante esta acción, el secretario general del sindicato, Arnoldo Bouciéguez, lamentó este hecho en plena veda electoral. Los taxis que fueron atacados portaban propaganda de los candidatos del PRI.