Voto oculto, el margen de error en encuestas

México.- Cuidar la opinión sobre las preferencias por algún candidato, no responder al cuestionamiento de casas encuestadores o al de círculos cercanos de convivencia, pertenecer y hacer proselitismo por un partido político; pero tener la intención de votar por el partido contrario a la hora de la elección, eso es el voto oculto, un término utilizado por politólogos y sociólogos que colocan en un grupo a aquellos ciudadanos que podrían mover cualquier encuesta oficial o representar su margen de error. Para analistas políticos entrevistados por EL DEBATE, el voto oculto puede ser producto de una coacción motivada por empresas, partidos políticos o beneficios sociales. Ha existido antes, y está presente en la actual elección.

Gestión del voto

Octaviano Moya Delgado, presidente del Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa, indicó que, sumado a lo anterior, el fenómeno del voto oculto es un mecanismo de defensa, pero no representa una alta incidencia, «lo utilizan como un mecanismo de defensa para, digamos, protegerse de algo que les pueda resultar, que le quiten algo o que no pueda percibir un algo que le ofrecen; la proporción es baja, no es tan amplia», explicó.

Imagen especial

El experto en ciencias políticas opinó que el voto oculto para la actual elección federal no generaría un efecto determinante para mover los resultados de encuestas publicados por medios nacionales y casas encuestadoras. Roberto Soltero, analista político, disintió de lo anterior y explicó que, probablemente, a nivel nacional el voto oculto pueda incidir algo para el resultado de la votación, pero no la cambia: «Ahorita, a estas alturas, el voto prácticamente está ya muy definido; los grupos tienen a sus candidatos enlistados y no los hace cambiar nada de opinión, ni los debates, a pesar de los tiroteos que se dieron», señaló. Agregó que no existe espacio para que el voto oculto pueda incidir en la votación final, aunque podría reflejar uno o dos puntos.

Para el sociólogo Tomás Guevara, hay muchos ciudadanos que forman parte del grupo del voto oculto porque están de alguna manera comprometidos con alguien, con alguna empresa, con algunas instituciones; que incluso puede ser una institución pública y que dependen de ellas por razones como faltas de contratos laborales, falta de permanencia asegurada con todos sus derechos laborales y demás, que se vuelve un ventaja para presionar el voto a favor de algún candidato en particular: «Creo que eso sí se va a dar, pero no creo que se dé en condiciones tan amplias que conduzcan a un cambio o una modificación en las tendencias que estamos viendo. Lo que sí es condenable, lo que sí debe de censurarse, es el hecho de que en nuestro país todavía exista la coacción del voto», enfatizó.

Los tres analistas coincidieron en que sumado al voto oculto se encuentran los votantes indiferentes y el voto nulo.

Roberto Sotero explicó que en esta elección federal es factible que haya una incremento en el número de los votos nulos debido a la manera en que se habrá de considerar la validez o la invalidez del voto emitido en la casilla por la manera de marcar boleta electoral. Al ser cuestionado sobre el trabajo del INE al respecto, el analista indicó que el organismo se ha dedicado más a difundir anuncios promocionales que a enseñar a la gente cómo votar: «Aun cuando en su página web viene un documental de cómo votar, de cómo se puede votar para que sea valido el voto, no toda la gente tienen acceso a internet; o si teniendo, no lo usa para eso, y entonces queda como algo que ahí está, pero que no se difundió, y entonces no sirve de nada», indicó.

En las cifras estimadas por el INE en las elecciones federales del 2000 al 2012 se tuvo un incremento de votos nulos de 448 700. Para Sinaloa, el incremento fue de 15 441 votos nulos durante los mismos procesos electorales.

Respecto al trabajo de los candidatos para evitar la nulidad del voto y los indiferentes, Octaviano Moya Delgado explicó que en cualquier proceso electoral los candidatos y su equipo de campaña establecen posibilidades de construir una mayoría con base en los nichos de votación o apoyo electoral con el que cuentan o también con el que quieren allegarse.