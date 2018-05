"No estoy seguro que AMLO sea la mejor opción": Eugenio Derbez

México.- La mañana del pasado martes el comediante y actor mexicano, Eugenio Derbez se metió 'al rin de la polémica', luego de que en entrevista declarara no estar seguro por quién votará en los próximos comicios del primero de julio.

La polémica declaración no queda solo ahí, sino que también Derbez enfocó parte de sus palabras al candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, al expresar no estar seguro "que AMLO sea la mejor opción".

Tal declaración pertenece a las palabras del actor mexicanos que ventiló en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Formula donde anunciaba, principalmente, la recién película que protagoniza de nombre "Hombre al agua", que se estrena el jueves en tres mil salas del país.

Ante la interrogante ¿cómo ve el país desde afuera, ya que radica en Estados Unidos?, lanzada por el periodista, Eugenio Derbez contesto:

"Se ve muy difícil, no tengo idea por quién votar, estamos cansados de las mismas falsas promesas, me da miedo de que la opción no sea tan buena como pensamos, no se ve mucha esperanza, por eso dudo de mi voto. En el país estamos votando por el menos peor y eso no es bueno. Estoy con dudas, no estoy seguro de que López Obrador pueda ser la mejor opción pero, en general, la gente votar por el menos peor”.

Tras las palabras del comediante en contra del morenista, usuarios de redes sociales arremetieron contra él; Eugenio Derbez hasta el momento no ha realizado ningún pronunciamiento extra al respecto.