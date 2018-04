Acusa AMLO acuerdo entre Peña Nieto y El Bronco

México.- El Tribunal Electoral federal validó la candidatura presidencial independiente de Jaime Rodríguez, "El Bronco", por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto, aseguró ayer Andrés Manuel López Obrador, aspirante de Morena.

El tabasqueño acusó que la intervención del mandatario fue por un acuerdo que tiene con el Gobernador de Nuevo León con licencia, aunque no dio detalles.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reforma

--¿Usted sabe que fue directamente Peña el que habló? --se le preguntó.

--No hace falta que sea Peña, para eso está el Secretario de Gobernación, hacen la labor.

--¿Pero fue por órdenes de Peña?

--Sí, eso sí, sin duda. Fue una orden de Peña para cumplir con el compromiso que hizo con el señor Rodríguez.

En su discurso, el aspirante describió la manera como operó el Gobierno federal para beneficiar al político ex priista.

"Claro que le hablan de Gobernación a un magistrado del Tribunal y le dicen: 'el Presidente te pide que por favor le ayudes en este asunto porque ya el Presidente se comprometió con el independiente de que iba a ser candidato porque ya hay un acuerdo', y ahí va el magistrado, porque así sucedió, a votar para que este que falsificó las firmas sea candidato. Los tienen maiceados a todos estos, a estos funcionarios corruptos", afirmó.

El tabasqueño se refirió al Gobernador de Nuevo León con licencia como un "supuesto candidato independiente", ya que "es independiente del pueblo, no de la mafia del poder".

Criticó que a pesar de todas las irregularidades detectadas en las firmas de apoyo que entregó al INE, los magistrados hayan decidido incorporarlo a la contienda.

Jaime Rodríguez. Foto: Reforma

"Aunque habían falsificado las firmas, debe haber hasta gente en la cárcel por falsificación de firmas, miles, millones, el Tribunal Electoral resuelve que no hay ningún problema.

Esto demuestra cómo se maneja la justicia en nuestro País, cómo hay impunidad, cómo, desde arriba, se deciden todas estas cosas, indicó.

López Obrador habló del tema tras criticar los altos salarios de los magistrados, y señaló que los integrantes del Trife fueron "maiceados".

Andrés Manuel López Obrador. Foto: AP

"¿Cuánto ganan los magistrados del Tribunal Electoral? 400 mil pesos mensuales y los nombran por 10 años. Por eso estos sueldos, en la época de Porfirio Díaz, cuando hablaba de sus opositores, decía: ese gallo quiere maíz. Maiceaban al gallo y dejaba de cantar el gallo. Es lo mismo ahora, los tienen maiceados a todos estos altos funcionarios públicos", aseguró.

Rebaja, en 2021

En Compostela, Nayarit, López Obrador anunció que, de llegar al gobierno, los precios de los energéticos permanecerán congelados tres años.

Los precios de la gasolina, el gas y la energía eléctrica sí bajarán, dijo, pero hasta que estén terminadas las dos nuevas refinerías que propone construir.

Señaló que la obra propuesta en el Golfo de México tendrán un costo de 8 mil millones de dólares y tardará tres años en estar lista.

"De entrada (les digo) que ya no va aumentar ninguno de estos energéticos, se van a congelar estos precios, ya no va haber aumentos en términos reales. Ya no va haber gasolinazos, para estén ustedes tranquilos.

"Y una vez que tengamos las dos refinerías, vamos a bajar los precios de los combustibles", prometió.