¿Qué candidato ha recorrido más el país en la campaña?

México.- Los candidatos a la Presidencia de México han movido sus campañas por todo el país con maratónicas giras, hasta llegar a sus simpatizantes en sectores públicos y privados.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral y su apartado de «Rendición de cuentas y resultados de fiscalización», al 21 de junio, y con más de 80 días de campaña, Andrés Manuel López Obrador, de Morena, PT y PES, es el candidato que logró el mayor número de eventos en la República mexicana, con 256; le sigue José Antonio Meade, con 222 eventos.

Asimismo, el INE estima que ambos alcanzaron dichas cifras recorriendo más de treinta entidades del país, con el objetivo de lograr el voto que les dé la victoria este 1 de julio.

El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, registró 203 eventos en 29 estados; mientras que el candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, alcanzó 134 eventos realizados en 25 entidades.

El plan de campaña territorial para los candidatos federales ubicaba a José Antonio Meade con una de las agendas más programadas, con 457 eventos, según estima el organismo, y ha cancelado al corte del reporte 195 eventos.

El Bronco y Ricardo Anaya serían los candidatos a quienes les resta por realizar menos de diez eventos al cierre de su campaña, el 27 de junio del 2018, con corte al reporte del INE. Para el primer bloque de campaña, los cuatro candidatos enfocaron sus recorridos en la zona norte del país; mientras que el centro y el sur han comenzado a concluir en los últimos días.

Anaya, Meade, el Bronco y AMLO coincidieron en visitar más de una vez sitios como la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y el Estado de México. Los estados que todavía no visitan los candidatos aparecen dentro de los eventos por realizar en su agenda del INE.

Efecto del día del voto

Eleazar Ávila Pérez, consultor político por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, España, indicó a EL DEBATE que las campañas electorales deben tener un equilibrio, donde lo importante es el territorio, el aire, el contacto directo y las campañas de contrastes, todo, incluyendo las redes sociales: «Creo que el territorio es importante, es fundamental, y muchas veces ahí hacen la diferencia, porque las estructuras, si bien van a ser rebasadas por la sociedad, también es cierto que van a jugar un papel muy importante», mencionó.

En las elecciones del 1 de julio, indicó que está en juego el acceso al poder, y el poder da acceso a otros recursos satisfactorios, como el recurso ilimitado y el recurso ilimitado en términos de dinero y de relaciones para preservar el poder.

El Día D —dijo—, el territorio va a ser fundamental para la operación de los partidos políticos, pero también contrastando con una sociedad civil que, se entiende, quiere manifestarse, «hay un percepción de que va a suceder algo; sin embargo, no se puede dar por hecho nada hasta el día de las votaciones», indicó.

Agregó que, en la campaña de tierra, los ciudadanos saldrán a votar en medio de una contaminación conformada por grupos de poder, regionales, distritales, municipales, los poderes de los estados y de sus gobernadores.

A pesar de que gracias a la estrategia digital y las redes sociales se ha alcanzado una apertura de grupos y difusión en medio del proceso electoral, el experto Eleazar Ávila Pérez indicó que un me gusta en redes sociales no da votos, «las compartidas y el trabajo interactivo es probable que sí sea un caldo de cultivo para los votos», externo. Sin embargo, agregó que, con base en la experiencia reciente, se ha demostrado que todos los grupos políticos del país están generando esta tecnología para crear la sensación de que tienen enormes legiones de gente que los va respaldar el día de la elección, «pero insisto en que hay una contaminación que se va a generar y se va a degenerar el día o previos días de la jornada, y esta tiene que ver con cantidades exorbitantes de dinero, y no necesariamente tiene que ver a nivel nacional, yo digo que es la primera vez como nunca que cada quién su territorio, su espacio en función de su interés, va a tratarse de imponer en las urnas a través de todos los bienes habidos y por haber», subrayó.

Estrategia efectiva

El politólogo Patricio Morelos indicó que las campañas de tierra son y seguirán siendo la madre de todas las campañas políticas, a pesar de que es la más costosa que existe. Explicó que con el rechazo que mantienen la ciudadanía a los partidos políticos y a sus candidatos, es muy complicado que lleguen con propuestas y además sean abordados por la gente. «Lamentablemente se ha acostumbrado a la ciudadanía a que las campañas se tratan de entregar camisas, paraguas, mandiles y productos promocionales, que dentro de la clase baja si tienen un uso. A como se ha incrementado la competencia de los partidos políticos, también se ha incrementado la competencia de hacer más campañas en todo el territorio», añadió.

Al ser cuestionado sobre el efecto que puede lograr un candidato que inclina la mayor parte de su estrategia de campaña al territorio nacional, el también director general de Regieren Consultores, firma especializada en comunicación y campañas electorales, ejemplificó con la campaña de Andrés Manuel López Obrador: «Mucha gente se pregunta cuál es la razón del éxito de Andrés Manuel. Si tú revisas el número de municipios que ha recorrido Andrés Manuel esta campaña, supera a todos los municipios que han visitado el resto. El éxito es que Andrés Manuel ha recorrido todo el país, él sí ha llegado a lugares aledaños; mientras que el resto hace campañas en medios de comunicación, en redes y solo vistan los municipios más poblados», destacó.

Equilibrio de campañas

Alfredo Piña indicó que la estrategia territorial es importante porque permite al electorado el contacto directo con el candidato, y difícilmente se elimine como opción de campaña, aunque permanezca el auge de las campañas digitales. Indicó que si bien mucho se especula del peso y la repercusión que pueden tener estas últimas, muchos expertos coinciden en que no hay un porcentaje específico que pueda generar un medio digital a una campaña: «Hay quienes dicen que las redes sociales no ganan campañas; sin embargo, el mal uso de las redes sociales sí pierden campañas ahora», manifestó. Asimismo, dijo que es importante destacar el trabajo que se está logrando con ambas, como a través de WhatsApp, que se envían contenidos para el estado que visita de manera específica, lo manda el candidato y se empieza a distribuir a través de las estructuras, envían infografías o fotografías para cada sector. «Es más barato que una campaña territorial porque un viaje, y un viaje de toda un estructura y el equipo de campaña, tiene un costo más elevado que lo que pudiera tener un estrategia digital y que la gente de manera natural y orgánica las va a retomar», finalizó.