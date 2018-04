Mazatlán.- "Amor con amor se paga yo no les voy a fallar ni a decepcionar la confianza que están depositando los mexicanos al no mentir, no traicionar y no robar al pueblo, juntos vamos a lograr la transformación del país", afirmó Andrés Manuel López Obrador la tarde de este jueves.

Por lo que el tres veces aspirante a Los Pinos añadió que tres movimientos han marcado al país: el movimiento de independencia, el de Reforma por Benito Juárez y la revolución de 1910 con Francisco I. Madero, con lo que comparó a Porfirio Díaz con el sexenio actual por entregar al país y sus recursos como sucede ahora.

Aseguró que de llegar al poder será la cuarta transformación de México con lo que en sus palabras está no será una elección cualquiera.

Dijo que se les va a preguntar en las boletas si quieren más de lo mismo o un cambio verdadero.

Vamos a cambiar a México, como lo hizo el mejor presidente Benito Juárez; hace más de cien años no hay ninguna transacción, va ser la cuarta. Sin violencia, reafirmó.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

El tabasqueño comentó que van arriba en las encuestas más de 20 puntos arriba con lo que está ganando en Baja California Norte y Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Nayarit y Sinaloa.

Por lo que dijo no se confiarán porque los que están no se cansan de robar y "no tienen llenadera".

Andrés Manuel López Obrador. Foto: EL DEBATE

El tres veces candidato a la silla presidencial recordó parte de sus propuetas, entre ellas acabar con la corrupción porque es el cáncer de México, "que se acabe el vandalismo oficial, saqueos y robos al presupuesto del pueblo; en nuestro gobierno prevalecerá la honestidad y se moralizará al país, mejorar la imagen del país en el extranjero porque hay violencia, corrupción e impunidad", asentó.

Por último el candidato presidencial integró las estructuras para defender el voto el próximo primero de julio; asimismo el tabasqueño presentó a los candidatos a las alcaldías y las diputaciones.

Esta el la primera vez que López Obrador arriba a la entidad como parte de su tercera campaña oficial por la Presidencia de la República. Sin embargo, ya ha tenido al menos cinco visitas previas, por lo que el territorio sinaloense lo tiene bien estudiado.

Previó a las palabras de Andrés Manuel, Rubén Rocha Moya, candidato al Senado reconoció el apoyo de los miles de asistentes por "apoyar que estén con el candidato, Andrés Manuel; todos saben que él es líder más importante del país"

Rocha Moya agregó que el morenista realizará la cuarta transformación más importante del país que se dará en la historia, comparándolo con Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. asimismo invitó a los asistentes a emitir su voto así como defenderlo para no defraudar al pueblo.