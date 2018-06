Llama AMLO al voto útil a su favor

México.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, llamó a los militantes del PRI y PAN a ejercer el llamado "voto útil", pero a su favor.

El aspirante respondió así al vídeo que circuló ayer en redes sociales, en el que se llama a los candidatos del PRI, José Antonio Meade, y del PAN, Ricardo Anaya, a unirse para ganar las elecciones del primero de julio.

Cerramos campaña en Morelos con Cuauhtémoc Blanco, candidato a gobernador. Sin caer en triunfalismos, todo indica que ganaremos la elección con varios goles de ventaja. pic.twitter.com/hKLl5aZSNp — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 17 de junio de 2018

Están hablando del voto útil, de que se unan, que necesitan que haya un voto útil. Pues, yo llamo al voto útil a panistas y a priistas, para que todos juntos terminemos con este régimen corrupto, dijo el tabasqueño.

"Llamo a militantes del PRI y del PAN a que en estos días se unan al movimiento y dejen solos a los políticos corruptos del PRIAN y dejen solos a los intelectuales orgánicos, conservadores que han sido alcahuetes del régimen corrupto".

El tabasqueño consideró que el llamado a sumarse ya no aplica a los militantes del PRD porque, en los hechos, ya se han adherido a su proyecto.

López Obrador se refirió a la indefinición en la que, afirmó, se encuentran personajes priistas, panistas y hasta escritores, ante la pelea por el segundo lugar en la contienda.

Cerramos campaña en Oaxaca con mucha gente de espíritu combativo y fraterno. Reiteré que el pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. pic.twitter.com/mBGd4pEPus — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 16 de junio de 2018

Ya ni siquiera unidos lograrían nada, pero es vergonzoso lo que está pasando de cómo Salinas está por decidir si vota por Meade o vota por Anaya, cuestionó.

"Diego Fernández de Cevallos está decidiendo si es por Meade o es por Anaya. Krauze está por decidir, no lo ha hecho todavía, si va a votar por Meade o va a votar por Anaya; ya Gabriel Said se decidió por Anaya, pues que con su pan se lo coman, pero los ciudadanos ya no quieren al PRIAN", agregó.