Silvia suplica ayuda a AMLO en carta; tiene un gran motivo

México.- Silvia llegó a la Plaza de la República desde las 3 de la tarde para alcanzar buen lugar frente a la valla por donde cuatro horas después pasó Andrés Manuel López Obrador. "Quiere darle una carta. Quiere pedirle ayuda".

Durante el tiempo en que cientos de campechanos esperaron, el día pasó del sol abrasante de 32 agrados a una tibia lluvia generosa.

Silvia queda en primerísima fila y despliega en la barrera metálica un acróstico que escribió a partir del nombre del candidato presidencial de Morena:



"AMLO los mexicanos ya despertamos

Nada nos detendrá ya se acerca la realidad

Donde veremos la honestidad

Recordemos mexicanos la seguridad

Estaremos juntos con prosperidad

Seguridad lealtad igualdad

Morena es el futuro de los mexicanos

Analizando con el Peje vamos ganando

Nuestra presencia se esta reflejando

Unidos jamás vencidos

El Peje lo esta demostrando a

Los corruptos los esta dese mascarando".

Foto: Reforma

El esposo de Silvia se fue hace 11 años a Estados Unidos, "al sueño americano". Desde que salió de su casa no volvió a saber de él.

-"No sé si pasó o no pasó. Nada nada nada".

-¿Ni siquiera si está vivo?

"Nada".

-¿Lo buscó?

"Estuvimos hablando al Consulado y de ahí me dijeron que ya no estuviera llamando porque yo nada más gastaba dinero y ellos no tenían ninguna información de mi esposo.

"Me dijeron que dejara números telefónicos y en cuanto ellos supieran algo me iban a hablar, pero imagínate, hace 11 años y ni una llamada, nada. ¿Qué más puedo hacer? Echarle ganas y enseñarles a mis hijos que todo se puede en esta vida".

En el bolso lleva una carta en la que le cuenta esta historia a López Obrador. Y la petición: que le ayude con dinero para pagar el título de licenciatura en Trabajo Social de su hija Linda Nancy para que pueda comenzar a trabajar, "ya que todo empleo es con experiencia" y no le alcanza con lo que gana atendiendo una tienda de ropa del centro de Campeche.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: @lopezobrador_

Somos muy humildes y sencillos pero con mucha valentía para salir hacia adelante. Le agradezco de ante mano todo lo que está haciendo por muchos jóvenes, dice la carta.

Atrás de Silvia está la señora Sara.

"Yo también traigo una carta", avisa, y alza un pequeño sobre amarillo que tiene escrito: "Para Andrés López. Petición personal".

Rechaza mostrar la carta porque, dice, es un asunto íntimo. Pero cuenta que le pide que no se olvide de los pobres, que dé becas a los estudiantes, que suba el salario, que no haya más gasolinazos. Agacha la vista y dice:

Y una cosa muy personal que le pido es una máquina de coser, cuenta.

La máquina que requiere, una Overblock, cuesta 8 mil pesos y no le alcanza.

"Tengo una máquina, pero la que necesito es una over, que es la que hace los acabados, yo tomo clase de costura, y ahorita me hace mucha falta, ya me caen mis trabajitos y para mí es un ingreso extra, yo tengo tres hijos, el mayor ya entra a la secundaria, él no tiene beca y tiene un excelente promedio", se queja.

-¿Y si no le puede dar la carta a AMLO?

-"Hice todo lo posible por meterme hasta acá y estar cerca para, cuando pase, yo se la pueda entregar.

-Si no lo logro, ya ni modo, yo voy a hacer todo lo que se pueda. Yo me considero una persona que no se deja. Yo a veces hago piñatas, pastel y la costura, afirma.

Entre el gentío que se aferra a las vallas hay de todo: ancianos, jóvenes y niños, mujeres y hombres con banderas de Morena y regalos, adolescentes con el celular listo para tomarse selfies con el candidato.

Pequeñita entre la marea, Eufemia, de 60, le lleva un sobre que tiene una carta que escribió el predicador de su iglesia bautista, el hermano Otimio, para pedirle que le dé ayuda para construir un templo en Escárcega, porque el que tienen es muy pobre, como todo el municipio y todos los que viven allá.

Tenemos una pobreza muy grande, no hay trabajo, no hay nada para la gente. Nosotros lo estamos apoyando para que él llegue, sabemos que él va a llegar, porque tenemos la gran fe. Estamos rezando por él, hay oraciones para él, dice.

También vamos a ganar la península de Yucatán. Hoy fue la locura en Cancún, Mérida y Campeche. Mañana Tuxtla, Villahermosa y están invitados al cierre en el Estadio Azteca. pic.twitter.com/Pz9cq9ofqb — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 27 de junio de 2018

-¿Se acuerda de una oración?

-"No puedo recordar los versículos, olvido todo", dice.

Eufemia tampoco logra decir qué más dice la carta porque nunca fue a la escuela y no sabe leer. Levanta el sobre amarillo y dice: "mira, aquí está el nombre de mi pastor, ¿no?", pero es el nombre de López Obrador.

Cuando llega el candidato, él y su inseparable vocero, César Yáñez, recogen lo que pueden de lo que les lleva la gente en el trajín de los besos y los jaloneos y las fotos: algunas cartas, un libro, un retrato de López Obrador, un pastel con su caricatura.

Silvia se va feliz del mitin porque pudo entregarle directamente a él su escrito.

-La recibió y se la metió en la bolsa de la guayabera, observa. Tuve muchísima suerte en podérsela dar, porque hay muchísima gente que quería darle algún recado pero no pudieron.

-¿Qué respuesta espera?

-"Lo que pueda hacer él, está en sus manos", dice y se va caminando por la calle 61, la más turística del centro, para empezar su turno en un negocio de ropa que cierra de madrugada.