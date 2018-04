"No va a haber gasolinazos", reitera López Obrador

Estados de México.- El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que aunque se enojen sus adversarios, si gana la Presidencia no habrá gasolinazos.

"Sin enojarme, les digo a los que no les parece mi propuesta, de que no va a haber gasolinazos", dijo en entrevista al salir de una reunión con obispos católicos.

Es mi compromiso con el pueblo: no va a haber gasolinazos, aunque no les guste a los de... ya no puedo decir mafia del poder, a los huachicoleros.