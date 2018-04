Exhibe INE a Ríos Piter ante TEPJF

Ciudad de México.- Armando Ríos Piter no ha querido revisar ni una sola de las firmas que recabó para obtener la candidatura presidencial, por lo que el INE solicitará a la Sala Superior del Tribunal Electoral que le informe qué hacer con el aspirante.

El organismo busca que el Tribunal se pronuncie sobre el tema, que envié personal al INE para que verifique que hay la disposición y los recursos para revisar las firmas, labores para las que se contrató gente, y que incluso analice medidas para que el aspirante cumpla con la obligación, establecida en la sentencia, de revisar sus apoyos.

La semana pasada, el Tribunal aprobó por mayoría darle un plazo de 10 días a Ríos Piter para que ejerza su derecho de audiencia y trate de subsanar o explicar las 906 mil 417 firmas apócrifas que entregó a la autoridad electoral en su búsqueda por la candidatura presidencial.

El consejero Benito Nacif informó que, pese a que el plazo de derecho de audiencia inició el 11 y culminará el 20 de abril a las 00:00 horas, Ríos Piter sólo fue el 12 de abril, no revisó ninguna de sus firmas apócrifas y además estuvo menos de una hora en las instalaciones donde se realiza la verificación.

Por ello, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos se reunió de manera urgente esta noche para aprobar un oficio en dónde se le pide al secretario ejecutivo del INE que informe y le pida soluciones al Tribunal.

Los días pasan y no se están tomando estás acciones, dijo Nacif, presidente de la Comisión.

"Propiamente no inició el procedimiento, propiamente como parte del acatamiento de la sentencia no, porque los folios que son sujetos a revisión son los folios declarados como no válidos, sólo fue un día, y por un periodo muy limitado, no llegó ni siquiera a una hora".

Nacif detalló que en su sentencia el Tribunal ordenó dos cosas que el INE ponga a disposición del aspirante recursos humanos y materiales para la revisión de firmas; y que el propio aspirante debe efectuar todas las acciones eficaces e idóneas para llevar a cabo la revisión de los registros.

Si no se realizan estas acciones eficaces e idóneas no se puede dar cumplimiento a la sentencia, no se puede realizar esta revisión, detalló el consejero.

"Necesitamos que estas acciones se realicen, que acuda en los términos previstos por la sentencia a las instalaciones donde se encuentran estos elementos humanos y materiales para realizar la revisión, cosa que no ha ocurrido; por eso vamos a informar al Tribunal, pedirle que nos diga cuál es el siguiente paso".

La semana pasada, en el único día en que acudió a revisar sus firmas, Ríos Piter y sus auxiliares desataron una gresca en las instalaciones del INE, pues acusaron que no se les permitía revisar sus apoyos y que no había condiciones para hacerlo.

Nacif aseguró, sin embargo, que desde el primer día ha habido las condiciones adecuadas para la revisión de las rúbricas apócrifas, por lo que espera que el Tribunal envié personal para constatar ello.

"Esos elementos están dispuestos, se ha contratado personal, se ha puesto a disposición todo el equipo, los sistemas funcionan, el INE ha estado preparado desde el día uno", afirmó.