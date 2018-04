Jaguar no dará mucho a Meade, solo un voto: Zavala

México.- La candidata independiente Margarita Zavala minimizó el respaldo del ex aspirante Armando Ríos Piter a la candidatura del priista José Antonio Meade.

"Un voto es un voto, ¿no?", dijo con sarcasmo.

Al salir del Palacio de Minería, donde asistió para ensayar el debate programado para mañana, Zavala cuestionó el arrastre de votos que Ríos Piter pueda representar para Meade.

Armando Ríos Piter. Foto: Reforma

Son decisiones personales. Como digo: un voto es un voto. Siempre que lo haga personalmente, adelante, resumió.

La ex panista confió en que el debate le dará la proyección que no tuvo en spots, a diferencia de los candidatos con partido.

"Realmente, para mí es una oportunidad, porque no tengo spots de televisión; desgraciadamente, el debate no me permite presentarme como hubiera sido antes, pero sin duda alguna este esquema va a ayudar", indicó.

La inequidad está en los spots, en los miles de millones de pesos que, como han visto, ni les ha servido de gran cosa.

La ex Primera Dama dijo que es un logro llegar al debate presidencial, tras sortear las trabas impuestas a los independientes.

Margarita Zavala Foto: Twitter

"Estoy muy contenta, llego después de haber vencido muchos obstáculos, llego gracias a la voluntad y la fuerza de miles de hombres y mujeres de bien, que amamos profundamente a México y queremos decir lo que pensamos, lo que creemos y también expresar a través de nuestras propuestas lo que queremos para México", indicó.

Afirmó que confía en los moderadores y que el escenario es adecuado.

"Estoy segura de que este es un ejercicio democrático, con un nuevo esquema que me parece que es mejor que los otros esquemas y que va a estar fluido, espero que todos estemos a la altura", dijo.