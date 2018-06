Cierre de campañas regionales, el último 'sprint' de candidatos

México.- A escasos diez días de las elecciones, candidatos a la Presidencia de la República dan el último sprint en el cierre de campañas regionales, aunque —a decir de analistas políticos— es difícil que haya un cambio en la intención de voto de los ciudadanos, pero no descartaron que indecisos se sumen a los proyectos de los aspirantes.

Tomás Chávez Salomón, columnista del periódico EL DEBATE de Los Mochis, destacó que en estos cierres de campaña en los estados los candidatos buscan impactar y tener el mayor número de votos: «Los candidatos van a seguir hasta el último round con la intención de cerrar lo más pronto posible de impactar y de impresionar».

Andrés Manuel López Obrador. Foto: EL DEBATE

El autor de la columna «Ojo indiscreto» señaló que el tiempo se les vino encima a los candidatos, por lo que ya piensan en los cierres finales: «Ya están dedicados a los operativos del cuidado del voto y cubrir las casillas».

Para el también analista político en los días que restan de campaña, los ciudadanos ya definieron su voto, por lo que es complicado que haya un cambio.

Chávez Salomón expresó que los cierres de Meade y de López Obrador en Sinaloa estuvieron bien; sin embargo, dudó que Ricardo Anaya vuelva a Sinaloa porque, a decir del columnista, los candidatos se concentran en ciudades y en estados más fuertes electoralmente, como la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz.

Ricardo Anaya Córtes. Foto: EL DEBATE

Competencia cerrada

Héctor Ponce, columnista también de esta casa editorial, destacó que el cierre de campaña tanto de José Antonio Meade como de López Obrador fueron positivos políticamente, aunque indicó que hubo errores de estrategia en el equipo de López Obrador, como la hora en la que se convocó y la cantidad de sillas que se pusieron en el evento político.

Sostuvo que la lectura de los cierres de campaña regionales son una contienda entre Meade y López Obrador: «Tan es así que no paran. Jaime Rodríguez se nota muy relajado, y Anaya con tanto golpe ya lo bajaron».

Mencionó que Meade le apuesta a la estructura del partido y a la estructura que hay en los estados, y la estrategia debe ser ganar en los estados, y cada gobernador tiene responsabilidad; y donde son oposición le tienen que apostar a la estructura. En ese sentido, subrayó que no se esperan golpes fuertes de cierre.

Destacó que lo único que pudiera suceder para darle el triunfo a Meade es que los panistas se vayan con él, sin menoscabo del apoyo que reciba de los indecisos.

Fernando Zepeda, columnista de EL DEBATE de Mazatlán, sostuvo que con las visitas de Meade a Sinaloa (10 de mayo, Día de la Madre, y 17 de junio, Día del Padre, demostró que tiene un aprecio a Sinaloa.

Dijo que está en la jugada; sin embargo, expresó que todavía no conecta como debe de ser con los ciudadanos: «Es el más preparado, pero la gente necesita entender las explicaciones que a veces son muy técnicas y no se entienden, por lo que se le dificulta conectar».

José Antonio Meade. Foto: EL DEBATE

En el caso de López Obrador, comentó que también le fue bien en Sinaloa: «Creo que nunca se imaginó tener a tanta gente en su cierre».

No obstante, comentó que da la impresión de que no era la respuesta que esperaban de Culiacán, por lo que tuvieron que llenar los espacios con gente de otros municipios: «Eso me manda un mensaje que quizá Morena no esté tan fuerte en el centro», indicó.

Sin poder

Sobre la visita de Anaya, Héctor Ponce señaló que extraoficialmente el próximo sábado es el cierre de campaña de Ricardo Anaya, pero no viene él personalmente, sino que manda a un representante.

En torno a este tema, Fernando Zepeda dijo que le llama la atención la forma en la que Ricardo Anaya ha tratado a Sinaloa. Aunque precisó que no es nuevo para él la falta de interés del hoy candidato a la Presidencia de la República, toda vez que en las elecciones 2016 dio muestra de poco o nada de interés que tiene de esta entidad federativa.

Jaime Rodríguez. Foto: Reforma

Enfatizó que los panistas no solo están olvidados, sino desplazados, porque no los considera en la geografía política que trae para la operación de esta elección:

«No le importa el panismo de Sinaloa, y ahí está el resultado. Eso es delicado, y los mismos panistas lo sienten», manifestó el columnista mazatleco.

El dato

Cierres

El cierre de campaña de los presidenciables está cada vez más cerca. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, ha dado a conocer que el cierre de su campaña política será el próximo 27 de junio en Coahuila. En la misma fecha, López Obrador hará lo propio en el estadio Azteca. El cierre de campaña de Jaime Rodríguez será en la Macroplaza de Monterrey. En cambio, Anaya Cortés ha dicho que realizará cierres regionales en varias partes del país.