"Compra de voto manchó elección en Puebla", señala AMLO

México.- Aunque es positivo que se haga un recuento total de las casillas, la elección a Gobernador de Puebla está manchada por la compra de votos, señaló Andrés Manuel López Obrador.

No hay que hacer a un lado el hecho de que es una elección manchada sobre todo por la compra de voto, aseveró el Presidente electo.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reforma

No debe de haber injerencia de políticos y funcionarios en las elecciones, que las elecciones deben ser limpias y libres, que no tiene que apoyarse a ningún familiar, que no debe haber nepotismo.

Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que debe haber un recuento total de los sufragios debido a que hubo un cúmulo de irregularidades en las actas de los cómputos distritales de la elección poblana.

López Obrador consideró que en ese recuento deben estar representantes de los partidos y candidatos, y aseguró que será respetuoso del fallo.

Sin embargo, advirtió que los fraudes electorales le han hecho mucho daño al País y parte de la violencia que se ha generado desde el 2006 se debe a que no se ha respetado la voluntad ciudadana.

Foto: Reforma

Esto que es lamentable, horroroso, de los muertos que ponen en un tráiler, en dos tráileres, todo eso es producto del fraude electoral del 2006 porque se desató la violencia, manifestó.

"Impusieron al Presidente y él para legitimarse le declaró la guerra al narcótrafico y le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y desde entonces hay mucha violencia en México".

El tabasqueño consideró "sospechoso" que en la elección poblana Morena haya perdido la Gubernatura pese a que arrasó en diputaciones, senadurías, presidencias municipales y la Presidencia de la República.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reforma



Agregó que, por ahora, no puede visitar la entidad en el marco de su gira de agradecimiento pues, hasta que no se resuelva la elección, no tiene con quién reunirse.

Yo ya no me puedo meter en este asunto, no me puedo meter mucho en estos asuntos, pero por encima de todo está la democracia y todavía como Presidente electo puedo opinar, dijo.

La ganadora virtual de los comicios poblanos fue la panista Martha Erika Alonso, esposa del ex Gobernador Rafael Moreno Valle, quien superó por un cuatro por ciento en la votación al morenista Miguel Barbosa.