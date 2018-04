¿Es viable la consulta popular en el país?

México.- La consulta popular es necesaria en México, pero se tiene que trabajar en las instituciones y en la sociedad para que tenga efectos positivos. Esto lo aseguraron politólogos, empresarios, historiadores y exdiputados respecto a este mecanismo de participación, por el cual los ciudadanos expresan su opinión sobre un tema de trascendencia nacional a través del voto.

En distintas ocasiones, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador ha indicado que someterá a consulta popular —ya sea por referéndum o plebiscito— las reformas energética, laboral y educativa, así como el matrimonio igualitario, la adopción para parejas del mismo sexo y el aborto. Asimismo, ha referido que, en caso de ganar, será la gente la que diga si continúa o no ejerciendo la titularidad del Ejecutivo mediante una consulta ciudadana cada dos años, lo cual ha generado voces a favor y en contra.

Necesaria para México

La consulta popular es uno de los instrumentos más fuertes de participación ciudadana, pero nunca se ha llevado a cabo en la nación, a pesar de que está consagrada como derecho en la Constitución política, en el artículo 35, y de que existe una ley federal desde el 14 de marzo del 2014.

De acuerdo con Saúl Lara, especialista en derecho, ya ha habido circunstancias en los que debió haberse realizado una consulta popular, como en «las reformas estructurales, que no se consultó al pueblo de México, cuando debió haberse hecho porque son bienes de la nación».

Para el columnista de esta casa editorial, con este método se mejoraría la democracia «porque se tomaría en cuenta al pueblo en decisiones fundamentales, que le atañen al pueblo. Al tomarse en cuenta a la ciudadanía, esta adquiere el poder real, y va acorde con lo que dispone el artículo 39 constitucional, que establece que la soberanía reside esencial y originariamente del pueblo, y el pueblo tiene en todo momento el derecho de modificar las formas de su gobierno», explicó.

El académico y especialista en política Octaviano Moya consideró que la consulta popular sería beneficiosa para la democracia porque habría más participación ciudadana: «Van encaminadas a tomar un efecto sobre las decisiones públicas, las que ya se tomaron o las que se piensan tomar, ya sean para fortalecer la decisión que se piensa tomar o bien para rechazarla. Este tipo de mecanismos abonarían mucho en cuanto a la participación ciudadana, ya que en México está reducida solamente a las elecciones», indicó.

Puntualizó que la consulta popular de ninguna manera dañaría a las instituciones ni debilitarían al régimen establecido, más bien son un complemento: «En Sudamérica y los países nórdicos se realizan, y no hay ningún problema; al contrario, se fortalece el sistema democrático. En México hemos tenido amargas experiencias con los partidos de mayoría abrumadora, que establece normas muy parciales de operación. Hemos visto que toman decisiones, como la energética, del petróleo, y debe haber un contrapeso. Los poderes no tienen que estar cerrados ante el sentir de los gobernados, debe de abrirse, porque, sino, entonces nos prestamos para que ciertos grupos, pequeños, actúen en su beneficio», comentó.

Complemento para el sistema político

Tatiana Clouthier Carrillo, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, indicó que la consulta popular no sería la forma de gobernar en caso de que AMLO fuera presidente de México: «Hay temas que se pueden someter a consulta popular para ver qué opina la gente, y a partir de ahí tomar decisiones de gobierno o tomar rumbo», comentó. «La consulta popular es un mecanismo, solamente, pero no se debe aplicar indiscriminadamente. No vas a someter a consulta popular si quieren que dejen libre a Juan o Pedro. Se abordarán temas de suma importancia, que atañen al país», indicó Tatiana Clouthier.

Cuestionados sobre si la consulta popular no implicaría cambios drásticos en el sistema político mexicano, los especialistas consideraron que sería un complemento. Octaviano Moya indicó que «más que idóneo, sería necesario, porque en los últimos años ha habido un descontento de los ciudadanos, y este descontento de los ciudadanos está motivado por una crisis en la representación. Los ciudadanos ya no creen, por eso no votan. Hay más o menos un modelo agotado. Hay falta de credibilidad, hay desconfianza hacia las instituciones políticas. Si no buscamos un proceso refundacional, vamos a tener mayores problemas», dijo.

Saúl Lara aseguró que con estos mecanismos de participación ciudadana habrá un régimen más democrático y se disminuye el presidencialismo: «Los poderes Ejecutivo y Legislativo seguirían existiendo, pero también habrá una consulta ciudadana. Las decisiones que tomen los poderes estarían más acorde con el sentir de la población. Los legisladores pueden seguir legislando, pero en temas trascendentes tendrían que consultar al momento de tomar una decisión fuerte, como la reforma educativa, la energética y la hacendaria», indicó.

La coordinadora de campaña de López Obrador puntualizó que la consulta popular no sería impositiva en todos los casos, pues «algunos temas son vinculantes, pero otros solo dan un rumbo de lo que la sociedad desea». Cuestionada sobre si no habría riesgo institucional, indicó que lo que hace falta es fortalecer los mecanismos de participación de la gente.

Por otra parte, también exhortaron para que este tipo de participación ciudadana no se politice, particularmente en el marco del proceso electoral.

Roberto Soltero señaló que este tipo de propuestas pudieran ser expresadas por AMLO para hacerse de votos, lo cual no debe ser porque ya están incluidas en la Constitución política.

El historiador Gilberto López Alanís indicó que la consulta no debería surgir de la voluntad y los anhelos de un personaje ni de intereses políticos. Dijo que el que no se haya hecho alguna es porque la consulta no depende de que la convoque un particular, sino fundamentalmente de las circunstancias económicas, políticas y sociales: «Debe ser una demanda popular germinada en el seno del mismo pueblo, el colectivo donde van todos los sectores, todas la clases», comentó.

Francisco Padilla Beltrán, doctor en historia, especialista en ciencias sociales y cronista de Culiacán, puntualizó en que «sea la ciudadanía, más que los partidos, los que hagan sus procesos, que participen ellos».

Luis Enrique Pun Hung, presidente del Centro Empresarial de Sinaloa, consideró que «es necesario que se fomente la participación ciudadana para escuchar sus propuestas, para que la ciudadanía se enrole más en todos los asuntos de la vida pública, pero que sea apegada a las instituciones. Porque muchas veces son medidas radicales, populistas, en donde no se tiene agenda ni rumbo definido».

Comentó que debe ser una herramienta y deben estar implicados expertos en cada uno de los temas, que se haga participar a las organismos no gubernamentales, a todos los colegios de profesionistas para que se construya una agenda y políticas públicas de la mejor manera, así como una reglamentación.

¿Está lista la ciudadanía?

A pesar de que la consulta popular es un derecho que establece la Constitución, para Francisco Padilla Beltrán, especialista en ciencias sociales, hoy en día no existen condiciones para la participación de la gente: «Se puede ver claramente en las votaciones, que cada vez más registran una participación baja. En las redes sociales son muy activos, pero a la hora de votar es muy apática. Actualmente no hay un activismo político, mucho menos masivo, ni creo que lo vaya a haber ya. La gente en México está muy dividida, hay intereses muy claros de la sociedad, que difícilmente lo puedes movilizar, menos en cuestiones de voto, de democracia», indicó. Agregó: «Todavía no hay una cultura política en el que la gente esté enterada. Existe una manipulación de todos los partidos. Mientras la gente no esté consciente, va a seguir siendo manipulada; mientras no esté madura, no habrá una participación de avanzada», refirió.

Roberto Soltero comentó que para que la consulta popular sea benéfica «tiene que haber mayor difusión y explicación de la consulta popular. No toda la población está informada; el resto de la población carece de información. Faltaría una ciudadanía mayormente informada, más interesada en la cosa pública, y para eso todavía falta. Estamos muy distantes de Noruega, Finlandia, Dinamarca, de esos países que son avanzados políticamente y estructuralmente educados. México carece de eso, por lo tanto no es viable la consulta popular en el país», explicó.

Saúl Lara señaló que «hay que establecer los mecanismos, falta reglamentarlo con palabras muy claras, muy precisas, que se vaya mejorando cada vez más y que esté consciente la población de los distintas formas de participación democrática». Sin embargo, aseguró que la sociedad ya está madura, «tiene mucho valor cívico, el pueblo mexicano es muy distinto al de hace cien años».

Tatiana Clouthier comentó que consultas populares, según lo ha visto en el país, es lo que la sociedad demanda: «Cuando les conviene, nos quieren tratar como niños, y cuando no, nos quieren tratar como adultos mayores. La libertad y responsabilidad se van ejerciendo, y el pueblo mexicano es mayor de edad», concluyó.

Para entender

«Que la gente diga»: López Obrador

En distintas ocasiones, el candidato de Morena a la Presidencia de la República ha indicado que someterá a consulta popular, a través de un referéndum, la derogación de las reformas educativa, energética y laboral. Asimismo, durante la toma de protesta como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, el 16 de marzo del 2018, se comprometió a que, en caso de ganar, someterse a la revocación del mandato cada dos años. Asimismo, López Obrador ha indicado que temas como la reforma energética y la educativa serían sometidos a una consulta popular.

Según la Ley Federal de Participación Ciudadana, podrá solicitar consulta popular el presidente de la República; sin embargo, al mismo tiempo se precisa que no pueden restringirse derechos humanos reconocidos en la Constitución.