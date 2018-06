A 5 días, candidatos debaten ideas y propuestas por Culiacán

Sinaloa.- A 5 días de las elecciones, candidatos a la alcaldía de Culiacán se enfrentaron para debatir ideas y propuestas de cara a los comicios del próximo primero de julio.

Carlos Arturo García, del Partido Independiente de Sinaloa; Jesús Estrada Ferreiro, de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES); Robespierre Lizárraga Otero, de la coalición Por Sinaloa al Frente (PAN-PAS-MC-PRD); y Jesús Valdés Palazuelos, de la candidatura común del PRI-PVEM-Panal fueron los protagonistas de este ejercicio electoral organizado por EL DEBATE Y ADN InformativoMX.

Foto: EL DEBATE

Por lo que cada unos de los candidatos prometieron que en tema de obras mejorarán la infraestructura en favor de los ciudadanos.

El candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" Jesús Estrada Ferreiro aseguró que los impuestos serán aplicados de manera correcta si gana las elecciones, "no como Jesús Valdes", acusó Jesús Estrada.

Jesús Estrada Ferreiro. Foto: EL DEBATE

Asimismo el morenista prometió mejoras en servicios públicos, "agua potable, drenaje" entre otros. "Culiacán está plagado de aguas negras y eso cambiará", prometió.

Por su parte el político priista, Jesús Valdes se refirió el período en el que fue alcalde, destacando las obras que realizó en su gestión, "seguiremos trabajando", dijo.

Cambiaremos las lamparas a led, cuidaremos el agua y crearemos el relleno sanitario y sobre todo desaparecer la basura para que esta no contamine, dijo el alcalde con licencia.

Jesús Valdes. Foto: EL DEBATE

En el mismo tema, el abanderado de la coalición "Por Sinaloa al Frente", Robespierre Lizárraga Otero apuntó que Culiacán "será la ciudad más limpia (...), transparencia total en acciones de obras públicas; le apostaremos a la educación y mercado", agregó.

Foto: EL DEBATE

En el tema de inseguridad y transparencia los candidatos prometieron mejorar los altos índices.

Jesús Valdes señaló ser el único que ha presentado su declaración patrimonial, 3de3. El morenista acusó una presunta irregularidad en la anterior administración priista.

Robespierre Lizárraga Otero candidato de la coalición "Por Sinaloa al Frente" acusó que el municipio cuenta con altos índices de violencia "la policía es la peor pagada"", señaló.

Robespierre Lizárraga Otero. Foto: EL DEBATE

En el mismo tema el candidato por el Partido Independiente de Sinaloa (PAIS), Carlos Arturo García señaló a cada unos de sus rivales como los menos indicados para halar del tema.

En tema de transparencia ninguno tiene nada que decir, dijo.

Carlos Arturo García. Foto: EL DEBATE

Mensaje final

"Hoy Culiacán, Sinaloa hay un México que tiene un gran por venir, este primero de julio tendremos que salir a votar, aquí vamos a seguir esforzándonos no solo en lo público sino privado para mejorar mejores empleos, hoy Culiacán es la quinta ciudad en hacer negocios, somo gente de confianza y de palabra (...), estaré trabajando a favor del municipio, ya lo hice y quiero seguir haciéndolo, aseguró" el priista Jesús Valdes.

"El próximo primero de julio los invito a votar, no por le PAN, ni por el PRI, no más desfalcos, no más PRI (...), invito a los indecisos a votar por un ciudadano libre, este primero de julio, los invito a votar por le PAIS", dijo Carlos Arturo García.

Por su parte Jesús Estrada Ferreiro dijo "este primero de julio vamos a cambiar la historia de este país, vamos a votar por la formula al Senado, por Andrés Manuel López Obrador y por la alcaldía de Culiacán, solo así podremos gobernar con honestidad y podremos cumplir los compromisos que hemos hecho, vamos a ser protagonistas de la historia, esta es la última oportunidad vamos a votar por Morena".

Por último el panista señaló "has tenido la oportunidad de escuchar las distintas opciones al gobierno de Culiacán, (...), al salir a votar piensa en la basura que no se recoge, en la patrulla que no llega... pero también piensa en un Culiacán de oportunidades y de seguridad, este primero de julio vamos a sacar al PRI del ayuntamiento, te ofrezco a que votes por Robespierre Lizárraga Otero para tu presidente municipal".