Hartazgo, miedo e inseguridad impulsan a jóvenes buscar un cambio político

México.- Hartazgo, miedo, inseguridad e incertidumbre sobre el futuro son algunos de los sentimientos que invaden a los jóvenes mexicanos y que explican su decidido apoyo a un cambio político en el país.

"Son jóvenes que desde que pequeños se dieron cuenta de la violencia, la corrupción y la desigualdad que existe en el país y, por ello, quieren un cambio", explicó a Efe el doctor Óscar Galicia, coordinador de Psicología de la Universidad Iberoamericana.

Los jóvenes entre 18 a 24 años representan, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el 16,8 % del total del padrón electoral de 90 millones de personas.

Son votantes que emitirán su voto por primera vez y quienes desarrollaron su infancia durante la guerra contra el narcotráfico que se ha cobrado desde 2006 más de 200.000 muertos.

Jóvenes que han visto los casos de corrupción como La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, el saqueo durante el gobierno de J. Duarte en Veracruz o la estafa maestra, lo cual les indigna.

Alejandra Miranda, de 19 años, vive en Ecatepec, una localidad del Estado de México considerado el estado más violento del país.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en 2017 se registraron 29.168 homicidios dolosos, de los cuales 671 fueron feminicidios.

Ese es un tema que me preocupa, porque ahora sales y no sabes si vas a regresar a tu casa. Me importan temas como la economía y la falta de oportunidades, pero lo que más me importa es mi tranquilidad, agrega la estudiante de marketing.