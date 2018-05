Con 'jalón de orejas', pide Bronco educar a jóvenes

México.- El candidato independiente Jaime Rodríguez recomendó a los ciudadanos dar una educación a los jóvenes con "jalón de orejas".

"Amiga no fume mariguana, no le entre a las drogas, agarre el pe... y no se embarace", fueron algunas de las reflexiones que, a su estilo, dijo El Bronco a quienes se le acercaron en su gira por Orizaba, Veracruz.

Les comparto esta foto que me tome con la raza antes de irme para #Orizaba. Me gusta tomarme fotos en cada estado que voy, es un recuerdo de todos los broncos de #México pic.twitter.com/xM7gCruO3t — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 12 de mayo de 2018

Crítico del habla de los políticos, el aspirante insistió en que el Gobierno federal no debe ser el papá que eduque a los mexicanos, sino que la educación comienza en casa con el ejemplo.

"Algunos políticos se asustan de lo que digo, yo hablo como la raza habla", agregó, "si lo vas a querer tener (un bebé) es porque lo vas a mantener, no porque quieras que el Gobierno te dé una beca para mantenerlo".

¿Es sentido figurado verdad?, cuestionó una señora al independiente sobre la propuesta de 'mochar' las manos a los que roben.

"¡No, es de a de veras señora!!, respondió "El Bronco" caminando por el Corredor Madero.

"Todos los políticos se van a quedar mochos", reviró de inmediato la ciudadana.