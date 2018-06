"AMLO me ofreció la candidatura por Jalisco", afirma Alfaro

México.- El aspirante a Gobernador de Jalisco por MC, Enrique Alfaro, aseguró que López Obrador le ofreció la candidatura al Ejecutivo con la condición que fuera por Morena.

"Hace unos meses, cuando esto todavía no empezaba, me mandó Andrés a un emisario a decirme (...) 'me pide Andrés que te diga que quiere que seas candidato de Morena', yo le contesté 'con mucha gente, con miles de mujeres y hombres ya construimos Movimiento Ciudadano, es la fuerza política de Jalisco, nos costó mucho hacerla'", contó ante cientos de simpatizantes en la Fuente de los Pescadores, en Chapala.

Vamos a trabajar de la mano con @licmoizes para sacar del poder a los políticos corruptos y rateros; en #Chapala también vemos de frente para la #Refundación. pic.twitter.com/3nNmkjBRNq — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 16 de junio de 2018

Creo que en la política hay que tener dignidad, y este movimiento no es mío, no es de nadie, es de todos, y nos ha costado mucho y yo no lo iba a traicionar.

Asimismo, el emecista promovió el voto a favor de Ricardo Anaya y descartó su simpatía con el PAN.

Apoyamos a Ricardo Anaya, yo lo apoyo por una razón, porque es un hombre de bien y que va a luchar por defender los principios de nuestro movimiento, yo no apoyo ni apoyaré jamás al PAN, apoyo a Ricardo Anaya como un hombre libre, de bien y cómo el próximo Presidente de México, expuso.

Vean nada más nuestro cierre regional de la costa sur en #Autlán, ¡ocho mil almas comprometidas con su municipio, con su estado y con su país!



El Dr. Nico Ayala será su próximo presidente municipal y tendrá un gobernador de su lado. ¡Gracias por este recibimiento! Ya falta poco. pic.twitter.com/1aKksh6KBU — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 15 de junio de 2018

Somos las personas que podemos cambiar la historia, no las banderas ni los colores, yo creo en Ricardo como el candidato más preparado, el que mejor entiende la realidad del País y un hombre que puede tener una visión de futuro.

Alfaro, en conjunto con Anaya, se comprometieron a que, de ganar los comicios, no se extraería más agua del Lago de Chapala.

Incluso, aseveraron que sanearían la cuenca Lerma-Chapala.

Por su parte, el abanderado naranja, adelantó que el helicóptero que está a disposición del actual Mandatario lo destinaría para traslados de pacientes en la Secretaría de Salud.